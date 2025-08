W poniedziałek zadebiutowała najnowsza odsłona aplikacji mKraków. Narzędzie wzbogaciło się o możliwość opłacenia parkingu czy wyrażenia opinii na temat miejskich inicjatyw. W dalszym ciągu dzięki aplikacji można sprawdzić rozkład jazdy lub zapoznać się z mapą obiektów sportowych.

Aplikacja mKraków zyskała nowe funkcje / Shutterstock

Jak chwali się na swojej stronie internetowej Kraków, od 4 sierpnia w aplikacji mKraków zapewniono możliwość opłacenia parkingu w Obszarze Płatnego Parkowania. Posiadacze Karty Krakowskiej mogą skorzystać z przysługującej im zniżki. Nawet korzystając z oferty zapłacą jednak więcej niż dotychczas.

Dodano również sekcję "Twoja opinia", dzięki której można wyrazić swoje zdanie na temat miejskich inicjatyw.

Włodarze stolicy Małopolski przypominają, że od wtorku, 5 sierpnia, zmienia się system opłat za parkowanie . Miasto wprowadza progresywną taryfę w Obszarze Płatnego Parkowania, która uzależnia wysokość stawek od czasu postoju oraz podstrefy (A, B lub C). Nowe zasady mają zachęcić do rotacji pojazdów i skrócenia czasu zajmowania miejsc parkingowych.

Aplikacja mKraków

Aplikacja mKraków ma, jak zapewniają jej twórcy, scalać najpotrzebniejsze dla mieszkańców usługi w jednym miejscu.

Zależy nam bardzo na tym, żeby urząd był dostępny online całą dobę i dawał możliwość załatwiania spraw z poziomu telefonu komórkowego. Zachęcam mieszkańców do pobierania aplikacji - powiedział prezydent Aleksander Miszalski podczas prezentacji najnowszej wersji aplikacji.

Pierwsza wersja aplikacji, dostępna od maja tego roku, zapewnia dostęp do:

aktualności ze strony www.krakow.pl

Karty Krakowskiej

Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

zakupu biletów okresowych ze zniżką dla mieszkańca

konsultacji społecznych

Krakowskiego Centrum Kontaktu (Zgłoś problem/Wyślij pomysł)

mapy obiektów sportowych

rozkładu jazdy komunikacji miejskiej

harmonogramu wywozu odpadów

Informacje będące w zasobach aplikacji są na bieżąco aktualizowane i przetwarzane przez miejskie jednostki, tak by mieszkańcy mogli w każdej chwili skorzystać z jej funkcji. Dzięki zintegrowaniu aplikacji z Kartą Krakowską i Krakowską Kartą Rodzinną 3+ wystarczy się zalogować, by zyskać dostęp do swoich uprawnień.

Miasto informuje, że aplikacje mobilnej Karty Krakowskiej (mKK) i Kraków.pl będą niebawem wygaszane.

Więcej informacji, m.in. na temat tego, jak opłacić parking przez aplikację mKraków czy jak połączyć ją z Kartą Krakowską, znajdziecie TUTAJ.

Kraków informuje, że w kolejnych wydaniach aplikacji mKraków planowany jest dostęp m.in. do głosowania w budżecie obywatelskim, usługi Park&Ride, wypożyczania rowerów miejskich, kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych czy zakupu biletów do instytucji kultury.