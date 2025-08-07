Obrazy olejne, akwarele i rysunki - 195 prac Józefa Chełmońskiego - będzie można od piątku oglądać na wielkiej monograficznej wystawie w Krakowie. To kolejna po Warszawie i Poznaniu prezentacja dorobku malarza.

"Noc gwiaździsta" Józef Chełmoński, własność prywatna, depozyt MNK / Materiały prasowe

Wystawa "Chełmoński" powstała dzięki współpracy Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Placówki te posiadają największe kolekcje dzieł Józefa Chełmońskiego.

Krakowska odsłona wystawy została wzbogacona dwoma pastelowymi wizerunkami Chełmońskiego autorstwa Leona Wyczółkowskiego oraz portretem córki malarza - Wandy Chełmońskiej, wykonanym przez Olgę Boznańską.

Otwieramy jedną z najważniejszych, najbardziej znaczących i najbardziej spektakularnych wystaw w historii polskiego muzealnictwa. Wystawę, która jest fenomenem artystycznym, kulturowym, społecznym, wystawę, która przekracza granicę zwyczajnych wystaw monograficznych - to jest pewnego rodzaju zjawisko - mówił dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie prof. Andrzej Szczerski.

Zwiedzający zobaczą pełne dynamiki obrazy z rozpędzonymi zaprzęgami, m.in. "Powrót z balu" - dzieło z prywatnej kolekcji, dotychczas niepokazywane i nieznane szerokiej publiczności; prace ilustrujące życie wsi i chłopską codzienność: "Babie lato", "Burza" oraz "Bociany" oraz płótna odzwierciedlające wrażliwość artysty i jego podejście do świata przyrody: "Odlot żurawi" czy "Noc gwiaździsta". Aneta Chmielińska - autorka podcastu "Dzikoprzygody" - przygotowała dla zwiedzających audioprzewodnik. To 22 opowieści o ulotnych i niezwykłych zjawiskach natury uchwyconych pędzlem artysty.

Twórcom wystawy zależało, by zwiedzanie umożliwiało kontakt z twórczością artysty, bez jej szufladkowania i kategoryzowania. Wielość i równorzędność możliwych interpretacji najlepiej pozwoli każdemu i każdej z nas odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki jest mój Chełmoński? - podkreśliła kuratorka wystawy Aleksandra Krypczyk-De Barra.

Wystawa w Gmachu Głównym MNK potrwa do 30 listopada 2025 roku.

Równolegle w Sukiennicach trwa ekspozycja poświęcona tylko jednemu dziełu Chełmońskiego: "Czwórce". We wrześniu 2024 roku zakończył się wieloletni proces konserwacji obrazu. Nie opuszcza on Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku ze względu na ryzyko związane z transportem. Można go oglądać bezpłatne w ramach biletu na wystawę "Chełmoński".