Eksperci z Politechniki Krakowskiej pozytywnie ocenili projekt kładki pieszo-rowerowej, która ma połączyć Kazimierz z Ludwinowem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz kulturowy Krakowa, w tym na obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nowo powstająca kładka Kazimierz-Ludwinów w Krakowie / WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W raporcie podkreślono, że projekt kładki został dostosowany do uwag konserwatorskich (kładkę m.in. obniżono), a jej nowoczesna forma harmonijnie wpisuje się w otoczenie i nawiązuje do tradycji mostów łukowych w tej części miasta.

Kładka nie zaburzy historycznego charakteru przestrzeni, a wręcz wzbogaci panoramę Krakowa, oferując nowe miejsce widokowe nad Wisłą - przekonują eksperci.

Analiza była elementem uzgodnień z konserwatorami zabytków oraz architektem miasta. Celem było zapewnienie, że inwestycja powstaje z poszanowaniem zasad ochrony krajobrazu i wartości UNESCO. Dokument trafił już do Generalnej Konserwator Zabytków i zostanie przekazany organom doradczym UNESCO.

Z pełną informacją dot. ekspertyzy, opublikowaną przez miasto, możecie zapoznać się TUTAJ .

Nowa kładka wzbudziła kontrowersje

Budowa nowej przeprawy przez Wisłę nie obyła się bez sporów. W trakcie prac zaistniała obawa, że inwestycja może naruszać wytyczne UNESCO dotyczące ochrony krajobrazu kulturowego i historycznej panoramy miasta, co być może groziłoby stolicy Małopolski wypisaniem z prestiżowej listy.

Postęp prac przy budowie kładki pod koniec października / Anna Kaczmarz / Polska Press / East News

Most pieszo-rowerowy powstaje niedaleko Wawelu i kościoła na Skałce. Szczególnie obawiano się, że jego sinusoidalny kształt zaburzy widok na te dwa ważne, historyczne obiekty. Przeciwko budowie opowiadała się także część okolicznych mieszkańców.

Kładka Kazimierz-Ludwinów ma być gotowa w połowie 2026 roku.