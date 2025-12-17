Nawet osiem lat więzienia grozi ośmiu mężczyznom, którzy podszywali się pod policjantów. W taki sposób w jednej z miejscowości pod Nidzicą w Warmińsko-Mazurskiem chcieli okraść Ukraińców. Wszyscy usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy.

/ Policja Warmińsko-Mazurska /

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jak informuje dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, mężczyźni wtargnęli do jednego z mieszkań w miejscowości Robaczewo ( Warmińsko-Mazurskie) pod pozorem przeprowadzenia przeszukania posesji.

Zażądali od obecnych na miejscu osób wydania pieniędzy i wartościowych przedmiotów. Niczego takiego nie znaleźli i uciekli.

Do zatrzymań doszło na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

W trakcie zatrzymań zabezpieczone zostały również przedmioty, które mogły posłużyć do popełnienia przestępstwa, takie jak odzież przypominająca mundury, kamizelki taktyczne i naszywki z napisami „Policja”, kajdanki, atrapy broni, pałki, kominiarki, krótkofalówki, elementy odzieży militarnej latarki i ręczne miotacze pieprzu oraz nielegalne środki odurzające, gotówkę i dokumenty tożsamości z danymi innych osób - mówi podkomisarz Tomasz Markowski z KWP w Olsztynie.

/ Policja /

W sumie ośmiu osobom przedstawiono 20 zarzutów.

Grożą im kary do 8 lat pozbawienia wolności. Wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.