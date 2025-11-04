Fajerwerki w Krakowie nie będą już dłużej przeszkadzać dzieciom, seniorom, chorym i zwierzętom - ogłasza Aleksander Miszalski. Prezydent przygotował projekt uchwały o zakazie używania w mieście fajerwerków i petard hukowych. W niedawnej ankiecie 75 proc. krakowian opowiedziało się za takim ograniczeniem.

Sylwester w Krakowie bez fajerwerków? / Jan Graczyński / East News

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przygotował projekt uchwały wprowadzającej zakaz używania fajerwerków i petard hukowych w przestrzeni miejskiej.

Decyzja powstała na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej na platformie mKraków, w której udział wzięło ponad 10 tysięcy mieszkańców.

Projekt uchwały ma niebawem trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa, a nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku.

Jak przekazał we wtorek Miszalski, projekt uchwały zakazującej używania fajerwerków i petard hukowych w przestrzeni miejskiej został przygotowany w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta za pośrednictwem platformy mKraków. Wzięło w niej udział ponad 10 tysięcy mieszkańców Krakowa, przy czym przeważały osoby posiadające zwierzęta lub opiekujące się nimi.

Krakowianie chcą stałego zakazu

Na pytanie, czy władze Krakowa powinny przyjąć uchwałę ograniczającą użycie fajerwerków, 75 proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie twierdząco, a 24 proc. wskazało, że byłoby to ograniczeniem wolności obywatelskiej.

Większość głosujących potwierdziła chęć wprowadzenia stałego, a nie tylko okresowego, zakazu. Natomiast wśród przeciwników całorocznego zakazu nie było jednomyślności. Największa grupa dopuściłaby używanie fajerwerków podczas Sylwestra oraz kilku dodatkowych, specjalnych okazji w roku.

Według Miszalskiego wyniki ankiety okazały się "miażdżące, bo ponad 70 proc. mieszkańców uznało, że zakaz musi zostać wprowadzony". Tak też się stanie - fajerwerki w Krakowie, na przykładzie Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej, nie będą już dłużej przeszkadzać dzieciom, seniorom, chorym i zwierzętom - oświadczył prezydent miasta.

Nowe przepisy od nowego roku?

Zapowiedział, że projekt uchwały jego autorstwa w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Miasta Krakowa. Nowe przepisy zakazujące fajerwerków - poinformował Miszalski - zaczną obowiązywać od przyszłego roku.

Dzisiaj technologia pozwala na wykorzystanie całkowicie innych rozwiązań, jak na przykład pokazów świateł czy dronów. Inne miasta na świecie już dawno pokazały nam, jak pięknie to może wyglądać. Kraków też doda do tego swoje "trzy grosze" - powiedział prezydent.

Uchwała o całorocznym zakazie używania pirotechniki na terenie Zakopanego, na którą powołał się Miszalski, została przyjęta przez tamtejszych radnych w grudniu 2019 r. Zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych dotyczy miejsc publicznie dostępnych, np. ulic, skwerów, placów, nieruchomości miejskich, ale nie obejmuje ogrodzonych prywatnych posesji.