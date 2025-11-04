W centrum Krakowa tego lata służby miejskie odnotowały mniej przypadków spożywania alkoholu i zakłócania porządku, ale za to znacznie więcej wykroczeń związanych z jazdą hulajnogami i rowerami po chodnikach. Z badań ratusza wynika, że niemal 86 proc. mieszkańców czuje się w mieście bezpiecznie.

Kraków: Mniej alkoholu i wybryków, więcej wykroczeń na hulajnogach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Krakowie spadły przypadki spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i zakłócania porządku - wynika z danych magistratu.

Znacząco wzrosła za to liczba wykroczeń związanych z jazdą hulajnogami i rowerami w miejscach niedozwolonych.

Większość krakowian czuje się w swoim mieście bezpiecznie.

W okresie od czerwca do września w ścisłym centrum i na Kazimierzu doszło do 15,5 tys. wykroczeń - o tysiąc mniej niż rok wcześniej. Najwięcej z nich, ponad 10 tys., dotyczyło naruszeń przepisów drogowych, takich jak nieprawidłowe parkowanie czy wjazd do stref ograniczonego ruchu. Liczba przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych spadła z 4,8 tys. do 2,8 tys.

Jednocześnie aż 20-krotnie wzrosła liczba wykroczeń związanych z jazdą jednośladami po chodnikach i przejściach dla pieszych. Na Starym Mieście strażnicy interweniowali w tej sprawie 307 razy, podczas gdy rok wcześniej tylko 13. Wzrosła także liczba wykroczeń dotyczących używania nagłośnienia - z 4 do 70 przypadków, co ma związek z nowymi przepisami ograniczającymi hałas w mieście.

Według władz miasta i służb większa liczba patroli działa prewencyjnie i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.

Większość krakowian czuje się w mieście bezpiecznie

Z raportu przedstawionego przez sekretarza miasta Antoniego Fryczka wynika, że 85,9 proc. mieszkańców uznaje Kraków za miasto bezpieczne. Dane policji mówią, że w ciągu 15 lat przestępczość kryminalna zmalała w Krakowie z 19 do 13 tys. przestępstw rocznie. Obecnie w mieście odnotowuje się rocznie ok. 5,3 tys. takich przestępstw, jak kradzieże i rozboje.

Kraków został także wyróżniony w międzynarodowych rankingach bezpieczeństwa. Zajął 2. miejsce na świecie wśród najbezpieczniejszych miast dla kobiet podróżujących solo czerwcowego raportu The Best Cities for Solo female Travelers, opracowanym przez serwis InsureMyTrip (pierwsze miejsce przypadłowi Dubajowi) oraz 5. miejsce wśród najbezpieczniejszych miast w Europie w rankingu Safest Destination Index, opublikowanym w sierpniu przez portal Riviera Travel.