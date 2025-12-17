Atak w Sydney miał miejsce podczas otwarcia ośmiodniowego festiwalu Chanuki na plaży Bondi. Naveed i jego ojciec, 50-letni Sajid Akram, zaczęli strzelać do uczestników wydarzenia. Sajid Akram zginął na miejscu z rąk policji.

W wyniku strzelaniny życie straciło 15 osób, w tym 10-letnie dziecko. Kolejne 20 osób trafiło do szpitali z obrażeniami.

Naveed Akram informował pracodawcę, że złamał rękę

Premier Australii Anthony Albanese stwierdził, że atak wydaje się być inspirowany przez Państwo Islamskie. Komisarz policji Nowej Południowej Walii Mal Lanyon dodał, że ojciec i syn podróżowali w listopadzie na Filipiny - ich cel i motywacja wyjazdu są wciąż badane.

Podczas przeszukania miejsca zdarzenia w samochodzie należącym do Naveeda znaleziono materiały wybuchowe oraz dwie wykonane w domu flagi Państwa Islamskiego.

Naveed, pracujący jako murarz, poinformował pracodawcę, że nie będzie mógł pracować do 2026 roku z powodu złamanej ręki. Poprosił również o wypłatę wszystkich świadczeń pracowniczych.