Naveed Akram, który wraz z ojcem zabił w niedzielę 15 osób na plaży Bondi w Sydney, został oskarżony o 59 przestępstw, w tym 15 zabójstw. We wtorek obudził się ze śpiączki po tym, jak został postrzelony przez policję.

  • Naveed Akram i jego ojciec Sajid w niedzielę otworzyli ogień do uczestników festiwalu Chanuki w Sydney; w wyniku strzelaniny zginęło 15 osób, w tym 10-letnie dziecko; 20 zostało rannych.
  • Naveed Akram został oskarżony o popełnienie 59 przestępstw, w tym 15 zabójstw.
  • 24-latek został zatrzymany na miejscu strzelaniny w niedzielę wieczorem i przewieziony w stanie krytycznym do szpitala w Sydney. 
W środę przedstawiono mu formalne zarzuty - wśród 59 przestępstw potwierdzonych przez pracowników sądu znajdują się: jeden akt terrorystyczny, 40 przypadków spowodowania obrażeń ciała z zamiarem zabójstwa, jeden przypadek umieszczenia materiałów wybuchowych w budynku lub w jego pobliżu, oddanie strzału z zamiarem wyrządzenia ciężkich obrażeń ciała oraz publiczne prezentowanie symbolu terrorystycznego.

Atak w Sydney miał miejsce podczas otwarcia ośmiodniowego festiwalu Chanuki na plaży Bondi. Naveed i jego ojciec, 50-letni Sajid Akram, zaczęli strzelać do uczestników wydarzenia. Sajid Akram zginął na miejscu z rąk policji.

W wyniku strzelaniny życie straciło 15 osób, w tym 10-letnie dziecko. Kolejne 20 osób trafiło do szpitali z obrażeniami.

Naveed Akram informował pracodawcę, że złamał rękę

Premier Australii Anthony Albanese stwierdził, że atak wydaje się być inspirowany przez Państwo Islamskie. Komisarz policji Nowej Południowej Walii Mal Lanyon dodał, że ojciec i syn podróżowali w listopadzie na Filipiny - ich cel i motywacja wyjazdu są wciąż badane.

Podczas przeszukania miejsca zdarzenia w samochodzie należącym do Naveeda znaleziono materiały wybuchowe oraz dwie wykonane w domu flagi Państwa Islamskiego.

Naveed, pracujący jako murarz, poinformował pracodawcę, że nie będzie mógł pracować do 2026 roku z powodu złamanej ręki. Poprosił również o wypłatę wszystkich świadczeń pracowniczych.