Naveed Akram, który wraz z ojcem zabił w niedzielę 15 osób na plaży Bondi w Sydney, został oskarżony o 59 przestępstw, w tym 15 zabójstw. We wtorek obudził się ze śpiączki po tym, jak został postrzelony przez policję.
- Naveed Akram i jego ojciec Sajid w niedzielę otworzyli ogień do uczestników festiwalu Chanuki w Sydney; w wyniku strzelaniny zginęło 15 osób, w tym 10-letnie dziecko; 20 zostało rannych.
- Naveed Akram został oskarżony o popełnienie 59 przestępstw, w tym 15 zabójstw.
- 24-latek został zatrzymany na miejscu strzelaniny w niedzielę wieczorem i przewieziony w stanie krytycznym do szpitala w Sydney.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
24-letni Naveed Akram został zatrzymany na miejscu strzelaniny w niedzielę wieczorem i przewieziony w stanie krytycznym do szpitala w Sydney.
W środę przedstawiono mu formalne zarzuty - wśród 59 przestępstw potwierdzonych przez pracowników sądu znajdują się: jeden akt terrorystyczny, 40 przypadków spowodowania obrażeń ciała z zamiarem zabójstwa, jeden przypadek umieszczenia materiałów wybuchowych w budynku lub w jego pobliżu, oddanie strzału z zamiarem wyrządzenia ciężkich obrażeń ciała oraz publiczne prezentowanie symbolu terrorystycznego.