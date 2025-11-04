Kierowcy w Krakowie muszą się przygotować na utrudnienia i korki. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał firmę, która przebuduje fragment ulicy Piastowskiej. Prace potrwają około 9 miesięcy.

Ul. Piastowska przejdzie remont/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trzeba przygotować kanalizację i podpiąć do niej powstające Centrum Muzyki w Krakowie.

Zarząd Dróg wybrał firmę, która przebuduje fragment ulicy Piastowskiej na odcinku od Cichego Kącika do mostku na Rudawie.

Remont zacznie się jeszcze w listopadzie lub grudniu, bo musi się zakończyć przed oddaniem do użytku Centrum Muzyki, a to planowane jest na jesień przyszłego roku.

Prace potrwają około 9 miesięcy, a ich łączny koszt wyniesie około 10,5 mln zł.

Kompleksowa przebudowa

Ulica Piastowska przejdzie kompleksową przebudowę, która ma poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.

Dotychczasowy pas jezdni wykorzystywany przez rowerzystów zostanie zastąpiony pełnowymiarową drogą dla rowerów, pojawią się także nowe chodniki oraz zieleńce oddzielające ruch pieszy i rowerowy od jezdni.

Po pierwsze oczywiście kierowcy zyskają zupełnie nową jezdnię, natomiast to, co ważne, to pod tą jezdnią będą zakopane zupełnie nowa kanalizacja deszczowa i wodociąg, więc ulica siłą rzeczy będzie cała rozkopana. Tam będziemy mieli do czynienia z dużymi wykopami, więc na pewno będą jakieś utrudnienia dla kierowców. Natomiast na ten moment jeszcze trudno jest nam powiedzieć, czy cała ta ulica będzie zamknięta na tym fragmencie, czy będzie tam jakiś ruch wahadłowy. To nam pokaże projekt organizacji ruchu, który przygotuje wykonawca zaraz po tym, jak podpiszemy z nim umowę - powiedział reporterowi RMF MAXX Przemysławowi Błaszczykowi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Po modernizacji ulica zyska jezdnię o szerokości 6 metrów i obustronne chodniki.

Przed mostem nad Rudawą pasy ruchu zostaną poszerzone do 3,75 m, co umożliwi zatrzymanie autobusów komunikacji miejskiej bez blokowania innych pojazdów.

W ramach inwestycji wykonane zostanie także odwodnienie drogowe oraz nowe oświetlenie uliczne.







