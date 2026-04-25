Nadszedł moment, którego z niecierpliwością wyczekiwali entuzjaści kina z całej Polski. Pojawienie się w krakowskiej przestrzeni odważnych produkcji i wielkich nazwisk może oznaczać tylko jedno – rozpoczęła się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Nieza-leżnego Mastercard OFF CAMERA. Mimo że pierwszy dzień wydarzenia stanowił de facto preludium do obfitej filmowej uczty. Co wydarzy się dzisiaj?

Małopolski moc wrażeń ze świata kinematografii

Łukasz Sęk, zastępca prezydenta Krakowa, przywitał zgromadzonych na konferencji otwarcia "najważniejszego festiwalu kina niezależnego w Polsce, a być może w Europie, ale też na świecie (...). To potwierdza po raz kolejny, że nasze miasto to dom, gdzie sztuka i artyści czują się niezwykle dobrze - powiedział.

W tym roku pierwszymi uczestniczkami cyklu rozmów "OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN" były Marta Żmuda Trzebiatowska, Katarzyna Gałązka i Kasia Zawadzka. Aktorki wykorzystały piątkowe popołudnie, aby przybliżyć zgromadzonym tajniki swego zawodu i podzielić się z nimi nieoczywistymi spostrzeżeniami z pracy na planie filmowym.

Poznanie kina od kuchni umożliwiały również organizowane w miasteczku warsztaty, których tematy dotyczyły m.in. manipulacji obrazem, pozowania oraz przedstawiania emocji, a także seanse filmów festiwalowych. Od wczesnego popołudnia aż do późnego wieczoru w różnych miejscach Krakowa można było doświadczyć opowieści zróżnicowanych pod względem geograficznym, technicznym i tematycznym. Szeroki repertuar dodatkowo wzbogaciły projekcje w kinach plenerowych: w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska, w Kinie na Placu Szczepańskim, którego Partnerem jest ORLEN oraz na Rynku Podgórskim.

Dziś drugi dzień 19. Mastercard OFF CAMERA

Oto program na sobotę 25 kwietnia:

13.00 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: Warsztaty Emocje mają MOC – jakdbać o wizerunek dzieci? Higiena cyfrowa i przemoc w sieci, prowadzenie: Fundacja KODO;

OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Kuba Armata porozmawia z Mikołajem Kubackim;

OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Kuba Armata porozmawia z Mikołajem Kubackim; 15.00 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej dla kobiet: WZMOCNIONA– od wglądu do mocy, prowadzenie: Fundacja KODO;

OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Maks Behr porozmawia z Katarzyną Warnke;

17:00 Spotkanie z Patrycją Wanat w Pałacu Potockich;

18:00 pokaz filmu „Róża" w ramach cyklu THE BEST OFF: SMARZOWSKI, po projekcji filmuspotkanie z twórcami: Wojciechem Smarzowskim oraz Marcinem Dorocińskim, które poprowadzi Wojciech Tutaj;

20:00 pokaz filmu „Ścieżki życia", reż. Marianne Elliott w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska;

21:00 pokaz filmu „Werdykt", reż. Jim Sheridan, David Merriman z rozmową z Jimem Sheridanem przed pokazem.