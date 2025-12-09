Wstrząs w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM od zaniepokojonych mieszkańców.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl.
Do wstrząsu doszło we wtorek około 17.30 na głębokości ponad 800 metrów, w rejonie ściany wydobywczej - ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek.
Na razie nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach, ale w kopalni odebrano sporo telefonów od zaniepokojonych mieszkańców.
Praca w rejonie ściany została czasowo wstrzymana.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.