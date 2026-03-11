Śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który dziś rano miał ostrzelać z broni pneumatycznej budynek Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 43-latek wpadł w mieszkaniu na Mokotowie.

/ RMF FM

Około godziny 10:00 w Warszawie doszło do groźnego zdarzenia - ktoś ostrzelał budynek Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej .

Policjanci od razu sugerowali, że strzały oddano z broni pneumatycznej typu wiatrówka.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada informował, że na szybach oraz elewacji budynku mundurowi natrafili na ślady, które świadczyły o tym, że ktoś mógł oddać w stronę wejścia kilka strzałów. Nie było przestrzelin, natomiast koło budynku natrafiono na kilka metalowych kulek.

Co najważniejsze, nikomu nic się nie stało. Dyrekcja szkoły nie podjęła decyzji o przerwaniu lekcji.

Zatrzymano mężczyznę

Policja od razu rozpoczęła poszukiwania sprawcy bądź sprawców. Wieczorem Krzysztof Zasada poinformował, że śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał ostrzelać budynek liceum.

To 43-latek, który wpadł w mieszkaniu na Mokotowie. Znaleziono u niego wiatrówkę oraz amunicję.

Trwa wyjaśnianie motywów jego działania.