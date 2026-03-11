Ważna informacja dla kierowców w Świętokrzyskiem - na trasie S7 w ogniu stanęła ciężarówka. Do zdarzenia doszło w Tokarni w powiecie kieleckim.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Jak poinformował RMF FM st. kpt. Marcin Bajur, pożarem objęte zostały też przydrożne ekrany akustyczne.
W działaniach udział brały 3 zastępy strażackie, które podawały pianę gaśniczą na pożar.
Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.
Pożar został już opanowany - przekazała nam straż pożarna.
Droga S7 w kierunku na Warszawę w miejscu zdarzenia jest jednak wciąż zablokowana.