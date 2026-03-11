Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła w środę Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Nadała jej także publiczną osobowość prawną - poinformował rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak. Zapowiedział, że teksty dokumentów zostaną upublicznione w czwartek.

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. / Albert Zawada / PAP

W środę, w drugim dniu obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi "przyjęli zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji".

Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną. Po konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce wcześniej przyjęty statut - przekazał ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Episkopatu.

Ks. Gęsiak poinformował, że biskupi "zatwierdzili również porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji" zawierane pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Rzecznik Episkopatu zapowiedział, że teksty dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości i omówione w czasie konferencji prasowej po zakończeniu Zebrania Plenarnego w czwartek o godz. 15.