Już w czwartek, 12 marca, mieszkańcy Bieńczyc będą świadkami wyjątkowego wydarzenia – po latach przerwy ponownie rozbłyśnie neon „Bar mleczny” na dachu pawilonu usługowego na Osiedlu Kazimierzowskim. To nie tylko zakończenie prac remontowych, ale także święto lokalnej pamięci i powrót jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli tej części Nowej Huty.

Panorama Osiedla Kazimierzowskiego w Bieńczycach w 1969 r. / CAF /Zbigniew Staszyszyn / PAP

12 marca na Osiedlu Kazimierzowskim w Bieńczycach ponownie rozbłyśnie odrestaurowany neon "Bar mleczny", będący jednym z symboli Nowej Huty.

Renowacja obejmowała wierne odtworzenie historycznego wyglądu i techniki wykonania neonu z lat 60.

Neon "Bar mleczny" powstał pod koniec lat 60. XX wieku jako pierwszy tego typu znak świetlny na nowo budowanym osiedlu. Charakterystyczny napis oraz animowana scena z butelką mleka i szklankami przez dekady stanowiły punkt orientacyjny dla mieszkańców i gości. Z biegiem lat instalacja uległa zniszczeniu - zdemontowano rurki neonowe, zniknęła instalacja elektryczna, a po świetlnym efekcie pozostał jedynie metalowy korpus liter.

Renowacja z dbałością o detale

Prace konserwatorskie rozpoczęto od szczegółowej analizy stanu zachowania i rekonstrukcji wyglądu neonu na podstawie archiwalnych zdjęć oraz wspomnień mieszkańców. Litery zostały oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i odmalowane zgodnie z oryginalną kolorystyką - białe lica i czerwone boki. Odtworzono także brakujące elementy i przygotowano nową instalację świetlną, zachowując tradycyjną technikę montażu neonów. Wybrano pomarańczową barwę światła, nawiązującą do stylistyki późnego modernizmu.

Powrót do świetlnej tradycji Nowej Huty

Renowacja neonu "Bar mleczny" to część szerszego programu przywracania świetlnych symboli Nowej Huty, realizowanego przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. W ostatnich latach odnowiono m.in. neony "Ludwik", "Jubilatka" i restauracji "Stylowa". Każdy z tych projektów to nie tylko naprawa instalacji, ale także przywracanie fragmentów miejskiej tożsamości i atmosfery dawnych lat.

Nowohucki neon "Jubilatka" / Joanna Urbaniec / Polska Press / East News

Wspólne świętowanie

Uroczyste "pierwsze włączenie" odnowionego neonu odbędzie się 12 marca o godz. 18:00 na Osiedlu Kazimierzowskim. Organizatorzy zapraszają mieszkańców na degustację klasycznych dań barowych (pierogi ruskie i kompot) oraz spotkanie z Pawłem Bochenkiem, miłośnikiem krakowskich neonów i wykonawcą renowacji, który opowie o historii i technice neonów w Nowej Hucie.

Powrót neonu "Bar mleczny" to nie tylko estetyczna zmiana w przestrzeni osiedla, ale także ważny gest w stronę lokalnej historii i wspólnoty mieszkańców - podkreślają organizatorzy.