PZPN zawiesił na pięć lat zawodnika w związku z podejrzeniem tzw. match-fixingu w sierpniowym meczu 2. ligi między Rekordem Bielsko-Biała a Sokołem Kleczew oraz niedozwolonych zakładów bukmacherskich. Nie ujawniono nazwiska ukaranego, w dokumentach PZPN występuje jako "Obwiniony Zawodnik". Federacja piłkarska kilka dni temu objęła postępowaniem pięciu piłkarzy szczebla centralnego.

Shutterstock

Komisja Dyscyplinarna PZPN wydała w środę decyzję w sprawie zawodnika oskarżonego o udział w ustawianiu meczu oraz niedozwolone zakłady bukmacherskie. Podejrzenia dotyczyły dwóch wątków:



(czyli ustawiania przebiegu lub wyniku meczu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych); chodziło o spotkanie o mistrzostwo 2. ligi w dniu 15 sierpnia 2025 r. pomiędzy klubami Rekord Bielsko-Biała a Sokół Kleczew, niedozwolonych zakładów bukmacherskich zawartych w okresie od 25.09.2022 r. do 17.08.2025 roku.

Jak przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie PZPN, komisja postanowiła ukarać "Obwinionego Zawodnika" za pierwsze przewinienie "karą dyscyplinarną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze dwóch lat". Za drugie z przewinień (niedozwolone zakłady bukmacherskie) - zawieszeniem na trzy lata.

Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła "Obwinionemu Zawodnikowi" wymierzyć łączną karę "czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze pięciu lat". Na poczet orzeczonej kary zaliczono zastosowany w tej sprawie środek zapobiegawczy w postaci zakazu udziału zawodnika w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych od 21 sierpnia 2025 r. do 11 marca 2026 r.

Orzeczeniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności, nie jest ono jednak prawomocne i - jak podkreśla PZPN - istnieje możliwość wniesienia odwołania do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Podejrzanych pięciu zawodników

Dwa dni wcześniej krajowa federacja poinformowała, że - na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN - prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników szczebla centralnego w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich .

Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów piłkarskiej centrali Tomasz Kozłowski przekazał wówczas, że "ze względu na RODO PZPN nie ujawnia nazwisk tych piłkarzy".

Szczebel centralny to rozgrywki od drugiej ligi do ekstraklasy.