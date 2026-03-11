W ostatnich dniach FBI ostrzegło kalifornijskie służby przed potencjalnym zagrożeniem atakiem dronów ze strony Iranu - informuje ABC News. Teheran miał rozważać przeprowadzenie niespodziewanego uderzenia na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych w przypadku amerykańskich ataków na cele w Iranie.

Ostrzeżenie zostało rozesłane do departamentów policji w Kalifornii.

W dokumencie rozesłanym pod koniec lutego do departamentów policji w Kalifornii FBI (Federalne Biuro Śledcze) pisze, że "niedawno" uzyskało informację, jakoby już na początku lutego Iran rzekomo planował "przeprowadzenie niespodziewanego ataku z użyciem bezzałogowych statków powietrznych z niezidentyfikowanej jednostki pływającej u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, konkretnie przeciwko nieokreślonym celom w Kalifornii".

FBI podkreśla jednak, że nie posiada dodatkowych informacji dotyczących czasu, metody, celu ani sprawców potencjalnego uderzenia.

Rzeczniczka prasowa biura FBI w Los Angeles odmówiła komentarza w tej sprawie. Również Biały Dom nie odpowiedział na prośbę ABC News o stanowisko.

Ostrzeżenie pojawiło się w czasie, gdy Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą naloty na cele w Iranie , a Teheran w odpowiedzi atakuje pociskami balistycznymi i dronami amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie (i nie tylko, bo też infrastrukturę cywilną w państwach Zatoki Perskiej).

Rosnące zagrożenie ze strony dronów

ABC News informuje ponadto, że w ostatnich miesiącach amerykańskie służby wywiadowcze zaczęły się coraz bardziej niepokoić powszechniejszym wykorzystaniem dronów przez meksykańskie kartele narkotykowe i możliwością wykorzystania bezzałogowców do ataków na Amerykanów w pobliżu granicy z Meksykiem.

Według dokumentu FBI z września 2025 roku, do którego dotarła stacja, niepotwierdzone doniesienia sugerowały, że nieznani przywódcy karteli meksykańskich mieli wydać zgodę na ataki z użyciem dronów przenoszących materiały wybuchowe przeciwko amerykańskim służbom porządkowym i wojskowym wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej.

FBI zauważa, że tego typu działania byłyby bezprecedensowe, ale podkreśla, że gangi zwykle unikają akcji, które mogłyby sprowokować zdecydowaną reakcję władz Stanów Zjednoczonych.

John Cohen, były szef wywiadu Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, a obecnie współpracownik ABC News, podkreśla, że Iran posiada rozbudowaną siatkę kontaktów w Meksyku i Ameryce Południowej, a także dostęp do nowoczesnych dronów i motywację do przeprowadzenia ataków.

FBI mądrze postępuje, publikując ostrzeżenie, dzięki czemu władze stanowe i lokalne mogą lepiej przygotować się i reagować na tego typu zagrożenia - zaznacza.