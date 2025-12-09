​Do kolejny niebezpiecznego incydentu doszło na słowackiej kolei. Niedaleko Liptowskiego Gródka na jednym torze znalazły się dwa pociągi, pasażerski i towarowy - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Tylko dzięki szybkiej reakcji maszynistów nie doszło do ich zderzenia czołowego.

Blisko zderzenia pociągu towarowego i pasażerskiego było w słowackim mieście Liptowski Gródek, położonym w Kotlinie Liptowskiej u podnóży Niżnych Tatr.

Chwile grozy na kolei. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze

To tam - jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki - nieoczekiwanie na jednym torze znalazł się pociąg towarowy i pasażerski.

Do zderzenie zabrakło niewiele. Składy zatrzymały się, gdy były w odległości zaledwie 20 metrów od siebie. Tylko dzięki szybkiej reakcji maszynistów nie doszło do czołowego zderzenia.

Groźny incydent kolejowy na Słowacji. Trzeci w ostatnim czasie

To już trzeci incydent kolejowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na Słowacji. W październiku i listopadzie doszło do zderzenia pociągów pasażerskich koło Rożniawy oraz Bratysławy, w których rannych zostały dziesiątki osób.

Po tych katastrofach odwołano zarząd państwowych kolei na Słowacji. Nie wpłynęło to jednak na zwiększenie bezpieczeństwa na torach u naszych południowych sąsiadów.