Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Zapytamy ją m.in. o to, jak propozycja Adama Glapińskiego dot. programu "SAFE 0 proc." wpłynie na polską gospodarkę.

Joanna Tyrowicz / Jakub Rutka / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>





Czy propozycja sprzedaży złota przez Narodowy Bank Polski w czasie międzynarodowego konfliktu to dobry pomysł?

Rada Polityki Pieniężnej w marcu zdecydowała o obniżeniu stopy referencyjnej z 4 proc. do 3,75 proc. Czy ta decyzja może być początkiem dalszego luzowania polityki pieniężnej w Polsce? A może w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie stopy procentowe zostaną utrzymane? Czy grozi nam wzrost inflacji?

Kancelaria prezydenta w korespondencji z money.pl potwierdza, że do KPRP wpłynął wniosek prezesa NBP o powołanie Marty Kightley na drugą kadencję członka zarządu i na stanowisko wiceprezesa banku centralnego. Czy zastępczyni Adama Glapińskiego powinna kontynuować pracę w NBP? Jak do tej pory układa się współpraca z Martą Kightley?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>