Poważne utrudnienia występują na ul. Mogilskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Cystersów w Krakowie. Samochód osobowy zderzył się z tramwajem. W wyniku wypadku ranny został kierowca osobówki.
Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, aktualnie służby pracują nad wydostaniem go z uszkodzonego pojazdu.
MPK wprowadziło na ulicy Mogilskiej zastępczą komunikację autobusową.