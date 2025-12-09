Poważne utrudnienia występują na ul. Mogilskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Cystersów w Krakowie. Samochód osobowy zderzył się z tramwajem. W wyniku wypadku ranny został kierowca osobówki.

Wypadek w Krakowie, 09.12.2025 / Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

We wtorek po południu w centrum Krakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z tramwajem. Ranny został kierowca samochodu.

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, aktualnie służby pracują nad wydostaniem go z uszkodzonego pojazdu.

MPK wprowadziło na ulicy Mogilskiej zastępczą komunikację autobusową.