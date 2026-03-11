W najnowszym rankingu sił militarnych na świecie, opublikowanym przez Global Firepower, Polska zajmuje 21. miejsce. Zestawienie to ocenia zdolności militarne 145 krajów na podstawie ponad 60 różnych czynników, w tym liczby jednostek wojskowych, sytuacji finansowej oraz zdolności logistycznych. Przyglądamy się największym potęgom wojskowym świata, polskiej pozycji i samemu rankingowi.

Ranking Global Firepower pokazuje pozycje poszczególnych krajów pod kątem siły militarnej.

Dlaczego do takich rankingów powinniśmy podchodzić jednak z pewnym dystansem?

Global Firepower wykorzystuje formułę, która - zdaniem autorów badania - pozwala mniejszym, bardziej zaawansowanym technologicznie krajom konkurować z większymi, mniej rozwiniętymi potęgami. W rankingu uwzględniane są także specjalne modyfikatory, które dodatkowo precyzują pozycję danego kraju.

Polska z wynikiem PwrIndx 0.3891 uplasowała się na 21. miejscu, co świadczy o jej znaczącej pozycji w Europie i na świecie. W porównaniu do poprzednich lat, Polska utrzymuje stabilną pozycję, co jest wynikiem ciągłych inwestycji w modernizację i rozwój sił zbrojnych.

Polska dysponuje 250 000 aktywnymi żołnierzami oraz 350 000 rezerwistów, co plasuje ją na 25. miejscu pod względem liczby personelu wojskowego. Nasz kraj posiada 457 samolotów, w tym 58 myśliwców i 224 śmigłowce, co daje jej 25. miejsce w kategorii sił powietrznych. W kategorii sił lądowych dysponujemy 798 czołgami i 593 jednostkami artylerii samobieżnej, co czyni nas jednym z liderów w zestawieniu.

Flota Polski obejmuje 63 jednostki, w tym 2 fregaty i 1 okręt podwodny, co zapewnia jej 47. miejsce pod względem sił morskich. Polska dysponuje 11. co do wielkości budżetem obronnym na świecie, wynoszącym 55,9 miliarda dolarów. Oprócz tego jesteśmy jednym z czołowych producentów węgla, co dodatkowo wzmacnia naszą pozycję strategiczną.

Tocząca piąty rok wojnę z "drugą armią świata" Ukraina została sklasyfikowana jako 20. najpotężniejsza siła militarna na świecie według najnowszego indeksu Global Firepower (GFP) na rok 2026.

Na czele rankingu niezmiennie znajdują się Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, które od lat dominują w globalnym zestawieniu. Ich pozycje wynikają z ogromnych zasobów finansowych, liczebności armii oraz zaawansowania technologicznego.

Stany Zjednoczone konsekwentnie na pierwszym miejscu

Stany Zjednoczone po raz kolejny zostały uznane za najpotężniejszą siłę militarną na świecie według najnowszego indeksu Global Firepower na rok 2026. Z wynikiem 0,0741, USA utrzymują swoją dominację w globalnym rankingu sił zbrojnych, co potwierdza ich niekwestionowaną pozycję lidera od 2005 roku.

Stany Zjednoczone zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem całkowitej populacji i dostępnej siły roboczej, dysponując 1 333 030 aktywnymi żołnierzami. USA prowadzą w kategorii sił powietrznych z imponującą flotą 13 032 samolotów, w tym 1791 myśliwców i 5913 śmigłowców, co czyni je niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie.

Amerykańska armia zajmuje czwarte miejsce pod względem liczby czołgów, posiadając 4666 maszyn, oraz pierwsze miejsce pod względem liczby pojazdów wojskowych, których liczba wynosi 409 660.

Flota USA obejmuje aż 11 lotniskowców, 9 okrętów desantowych i 66 okrętów podwodnych, co zapewnia im przewagę w zakresie całkowitej wyporności floty. Amerykanie dysponują także największym budżetem obronnym na świecie, wynoszącym 831,5 miliarda dolarów, co pozwala na utrzymanie i rozwój zaawansowanych technologii wojskowych. Oprócz tego - na co zwracają uwagę autorzy badania - USA są jednym z czołowych producentów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję strategiczną na arenie międzynarodowej.

Rosja, czyli "druga armia świata"

Rosja została sklasyfikowana jako druga najpotężniejsza siła militarna na świecie według najnowszego indeksu Global Firepower. Z wynikiem 0,0791, Rosja utrzymuje swoją pozycję w czołówce globalnych potęg militarnych.

Rosja zajmuje 9. miejsce pod względem całkowitej populacji i dostępnej siły roboczej, z 1 320 000 aktywnymi żołnierzami oraz 2 000 000 rezerwistów. Rosja posiada 4237 samolotów, w tym 861 myśliwców i 1643 śmigłowców, co plasuje ją na drugim miejscu pod względem sił powietrznych. Moskwa dysponuje 5630 czołgami i 3603 jednostkami artylerii samobieżnej, co czyni ją liderem w tej kategorii.

Flota Rosji obejmuje 747 jednostek, w tym 66 okrętów podwodnych i 79 korwet, co zapewnia jej drugie miejsce pod względem sił morskich. Rosja dysponuje trzecim co do wielkości budżetem obronnym na świecie, wynoszącym 212,6 miliarda dolarów. Choć tu należy zaznaczyć, że jest to suma podana do publicznej wiadomości, natomiast realne wydatki na wojsko mogą być - jak szacują eksperci - znacznie wyższe.

Ponadto Rosja, podobnie jak USA, jest jednym z czołowych producentów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję strategiczną.

Chiny, czyli rosnąca potęga

Chiny zostały sklasyfikowane jako trzecia najpotężniejsza siła militarna na świecie. Zajmują pierwsze miejsce pod względem całkowitej populacji i dostępnej siły roboczej, z 2 035 000 aktywnymi żołnierzami oraz 510 000 rezerwistów.

Chiny posiadają 3529 samolotów, w tym 1443 myśliwce, co plasuje je na trzecim miejscu pod względem sił powietrznych. ChRL dysponuje 5870 czołgami i 2770 jednostkami artylerii rakietowej, co czyni ją liderem w tej kategorii.

Flota Chin obejmuje 841 jednostek, w tym 3 lotniskowce i 61 okrętów podwodnych, co zapewnia im pierwsze miejsce pod względem liczby jednostek morskich. Chiny dysponują drugim co do wielkości budżetem obronnym na świecie, wynoszącym 303 miliardy dolarów.

Nie przywiązujmy się do rankingów

Przykład Ukrainy pokazuje, że różnica pozycji w rankingu GFP niekoniecznie musi oznaczać totalną dominację jednego gracza nad drugim. Ranking Global Firepower (GFP) jest często wykorzystywany do oceny potencjału militarnego krajów na całym świecie, jednak budzi on również pewne kontrowersje i krytykę.

GFP opiera się na wielu wskaźnikach, takich jak liczba żołnierzy, sprzętu wojskowego, budżet obronny i zasoby naturalne. Krytycy wskazują, że nie wszystkie te wskaźniki są równie ważne. Na przykład, liczba czołgów czy samolotów nie zawsze przekłada się na rzeczywistą zdolność bojową. Ranking często koncentruje się na ilości sprzętu i personelu, co może nie odzwierciedlać rzeczywistej jakości i nowoczesności potencjału. Starszy sprzęt może być liczny, ale mniej efektywny w porównaniu do nowoczesnych systemów. Innymi słowy, dla autorów badania poradziecki, rozpadający się pod spojrzeniem czołg T-55 ma taką samą wagę jak amerykański M1 Abrams.

GFP nie zawsze uwzględnia specyficzne czynniki geopolityczne, takie jak sojusze międzynarodowe, które mogą znacząco wpływać na rzeczywistą siłę militarną kraju. Na przykład, członkostwo w NATO może zwiększać potencjał obronny kraju, co nie jest bezpośrednio odzwierciedlone w rankingu. Członkostwo w Unii Europejskiej paradoksalnie również, nie tylko poprzez uczestnictwo w szerokiej sieci gospodarczej, ale także ze względu na wspólnotowe programy zbrojeniowe i obronne.

Krytycy zauważają też, że współczesne konflikty coraz częściej obejmują wojnę cybernetyczną, a GFP nie w pełni uwzględnia zdolności cybernetyczne krajów, które mogą być kluczowe w nowoczesnych działaniach okołomilitarnych.

Krytycy zwracają uwagę na to, że dane używane w rankingu mogą być nieaktualne lub niekompletne, co wpływa na dokładność ocen. W dynamicznie zmieniającym się środowisku geopolitycznym, aktualność danych jest kluczowa. Przykładowo - ranking opublikowano jeszcze przed atakiem Izraela i USA na Iran, więc uwzględnia on pozycję Tehernau sprzed dwóch tygodni, gdy siły irańskie straciły gigantyczne ilości potencjału militarnego. Iran w zestawieniu na 2026 rok został sklasyfikowany na 16. miejscu.

Choć ranking Global Firepower niewątpliwie dostarcza użytecznych informacji na temat potencjału militarnego krajów, ważne jest, aby interpretować go z uwzględnieniem jego ograniczeń i niedoskonałości.