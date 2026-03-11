Ten najwyższy okaz odnalazło w 2006 roku dwoje podróżników. Przez jakiś czas dokładna lokalizacja "Hyperiona" była tajemnicą - przypomniał portal magazynu "National Geographic". Wynikało to z obawy przed napływem turystów chcących zobaczyć to wyjątkowe drzewo, co mogłoby się przyczynić do zniszczenia jego najbliższego otoczenia. Obecnie jednak wiadomo, że drzewo rośnie w Parku Narodowym Redwood w północnej części Kalifornii w USA.

Sekwoja wieczniezielona to drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych. Naturalnie występuje na części zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych - w wąskim pasie rozciągającym się od południowo-zachodniego Oregonu (przy granicy z Kalifornią), do ponad 700 km na południe nad kalifornijskim wybrzeżem. W swoim naturalnym miejscu występowania z reguły osiąga między 60 a 100 metrów wysokości i dożywa do około 2 tys. lat.