Wysokością przerasta krakowski "szkieletor", wiekiem może sięgać nawet do czasów dynastii Piastów, a jego lokalizacja przez jakiś czas była tajemnicą. Mowa o najwyższym drzewie świata, sekwoi wieczniezielonej. Gdzie rośnie "Hyperion" i ile metrów mierzy? Jak przy nim wypada polski rekordzista?

Najwyższe drzewo świata

Okaz o największej wysokości na świecie to sekwoja wieczniezielona. Drzewo zazwano imieniem Hyperiona - jednego z tytanów w mitologii greckiej. Mierzy niemal 116 metrów wysokości (niektóre źródła podają wartości między 115,5 m a 116 m). To więcej niż krakowskie wieżowce: "szkieletor" (102,5 m), czy "błękitek" (105 m z iglicami). Ma około 600-800 lat.

Ten najwyższy okaz odnalazło w 2006 roku dwoje podróżników. Przez jakiś czas dokładna lokalizacja "Hyperiona" była tajemnicą - przypomniał portal magazynu "National Geographic". Wynikało to z obawy przed napływem turystów chcących zobaczyć to wyjątkowe drzewo, co mogłoby się przyczynić do zniszczenia jego najbliższego otoczenia. Obecnie jednak wiadomo, że drzewo rośnie w Parku Narodowym Redwood w północnej części Kalifornii w USA.

Sekwoja wieczniezielona to drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych. Naturalnie występuje na części zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych - w wąskim pasie rozciągającym się od południowo-zachodniego Oregonu (przy granicy z Kalifornią), do ponad 700 km na południe nad kalifornijskim wybrzeżem. W swoim naturalnym miejscu występowania z reguły osiąga między 60 a 100 metrów wysokości i dożywa do około 2 tys. lat.

Najwyższe drzewo w Polsce

Jaki jest najwyższy okaz nad Wisłą? Okazuje się, że to rosnąca w Sudetach daglezja zielona. Mierzy 59,4 m - wynika z danych Lasów Państwowych, to podobna wysokość do ok. 20-piętrowego budynku. Drzewo ma ok. 120 lat i znajduje się na terenie Nadleśnictwa Bardo w Dolnośląskiem. Oficjalnych pomiarów dokonano w 2021 roku.

Daglezja zielona to gatunek introdukowany (wprowadzony celowo lub z przypadku) do Polski. Naturalnie występuje w Ameryce Północnej. Tam dorasta nawet ponad 100 metrów i dożywa kilkuset lat - wskazały Lasy Państwowe. Co ciekawe, po roztarciu w dłoniach igieł daglezji można poczuć świeży, cytrynowy zapach.

