Wysokością przerasta krakowski "szkieletor", wiekiem może sięgać nawet do czasów dynastii Piastów, a jego lokalizacja przez jakiś czas była tajemnicą. Mowa o najwyższym drzewie świata, sekwoi wieczniezielonej. Gdzie rośnie "Hyperion" i ile metrów mierzy? Jak przy nim wypada polski rekordzista?
- Ile metrów mierzy najwyższe drzewo świata?
- Gdzie rośnie i dlaczego jego lokalizacja była wcześniej tajemnicą?
- Jaki jest rekordowy okaz w Polsce?
Okaz o największej wysokości na świecie to sekwoja wieczniezielona. Drzewo zazwano imieniem Hyperiona - jednego z tytanów w mitologii greckiej. Mierzy niemal 116 metrów wysokości (niektóre źródła podają wartości między 115,5 m a 116 m). To więcej niż krakowskie wieżowce: "szkieletor" (102,5 m), czy "błękitek" (105 m z iglicami). Ma około 600-800 lat.