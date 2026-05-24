Wielkoszlemowy French Open, jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych świata, rozpoczyna się w niedzielę. Rozgrywany jest na paryskich kortach ziemnych. Oczy kibiców z Polski ponownie zwrócone będą m.in. na Igę Świątek, która stanie przed szansą na kolejny triumf we Francji.

Startuje wielkoszlemowy French Open. Iga Świątek zagra swój pierwszy mecz z Australijką Emerson Jones

Tegoroczny Roland Garros tradycyjnie zgromadzi największe gwiazdy światowego tenisa. Rywalizacja na ceglanej nawierzchni uchodzi za jedną z najbardziej wymagających w całym sezonie. Korty w Paryżu od lat są jednak miejscem wyjątkowym dla Igi Świątek. Polka znakomicie czuje się na mączce i właśnie tam odnosiła największe sukcesy swojej kariery.

Lista zwycięzców French Open w ostatnich latach zdominowana została właśnie przez Raszyniankę. Świątek triumfowała w Paryżu już czterokrotnie (2020, 2022, 2023 i 2024 r.).

Tym razem Polka będzie rozstawiona z numerem 3. W pierwszej rundzie zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Magdalena Fręch zagra z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse, Magda Linette z Czeszką Terezą Valentovą. Do turnieju awansowała także Maja Chwalińska.

Wśród mężczyzn również nie zabraknie wielkich nazwisk. W ubiegłym roku triumfował Hiszpan Carlos Alcaraz, który pokonał Włocha Jannika Sinnera.

Jeśli chodzi o Polaków, Hubert Hurkacz zagra pierwszy mecz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Mecze pierwszej rundy potrwają do wtorku, a cały turniej dwa tygodnie.

Są kontrowersje

W tle zmagań sportowych są dyskusje na temat wynagrodzeń. Media brytyjskie donosiły jeszcze przed startem French Open, że czołowi tenisiści mają w planach ograniczenie swoich przedturniejowych wystąpień medialnych do 15 minut. Ma to symbolizować 15 procent przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe.

Sportowcy zwrócili się do nich, aby do 2030 roku przeznaczyli 22 procent ich przychodów na nagrody pieniężne. Domagają się również, by dziesiątki milionów dolarów zostały przeznaczone na świadczenia emerytalne, opiekę zdrowotną i macierzyńską, a także, aby w szerszym zakresie konsultowano z nimi harmonogram rozgrywek i inne kluczowe decyzje.