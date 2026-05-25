Ponad 20 osób zostało poszkodowanych po tym, jak nieznany napastnik rozpylił nieznaną substancję w pobliżu bankomatu w jednym z najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych w Tokio. Służby ratunkowe ewakuowały rannych, a okolica została zablokowana przez policję.

Rzecznik tokijskiej policji poinformował, że mężczyzna rozpylił substancję w bankomacie na parterze centrum handlowego popularnego wśród turystów. Obecny na miejscu funkcjonariusz straży pożarnej powiadomił, że "około 20 osób zostało poszkodowanych" po zgłoszeniu podejrzanego zapachu.

Jak przekazał portal Nippon, osoby przebywające wówczas w centrum skarżyły się na ból gardła i inne dolegliwości. Poszkodowani kaszleli z powodu "drażniącego zapachu".

Serwis internetowy Japan Times poinformował, że złe samopoczucie zgłosiło 25 osób. Czternaścioro z nich trafiło do szpitala. Na miejsce zdarzenia wysłano łącznie 53 pojazdy straży pożarnej.

Nadawca publiczny NHK przekazał, że obrażenia poszkodowanych osób wydają się niegroźne.

