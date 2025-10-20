Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 18:00 w miejscowości Wola Mielecka (Podkarpackie). 57-letni kierowca fiata stracił panowanie nad autem uderzył w przepust drogowy. Jego życia nie udało się uratować.

Do wypadku w Woli Mieleckiej doszło po godz. 18. / Krzysztof Radoń/Akena24-Mielec i okolice /

57-letni mieszkaniec gminy Przecław zginął w wypadku samochodowym w Woli Mieleckiej. Mężczyzna kierował samochodem osobowym marki Fiat. W pewnym momencie stracił kontrolą nad pojazdem i wjechał w przepust drogowy znajdujący się w pobliżu remizy strażackiej.

Jak informuje serwis Akena24, świadkiem wypadku był żołnierz 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, służący w 33. Batalionie Lekkiej Piechoty w Dębicy. Mężczyzna natychmiast zatrzymał swój pojazd, wyciągnął kierowcę z samochodu i rozpoczął resuscytację.

Wkrótce na miejsce wypadku przybyła straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.

Niestety, mimo reanimacji, życia 57-latka nie udało się uratować.