To dobra informacja dla kierowców. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło program inwestycji o wartości około 600 mln zł, który zakłada budowę nowych oraz poszerzenie istniejących dróg lokalnych wzdłuż drogi krajowej nr 7 między Krakowem a Myślenicami, czyli popularnej Zakopianki. Co dokładnie się zmieni?

Popularna zakopianka / Shutterstock

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, celem planowanych działań jest odciążenie zakopianki i zwiększenie bezpieczeństwa na tej jednej z najpopularniejszych tras w Polsce.

Nowe drogi lokalne mają przejąć ruch pomiędzy miejscowościami; powstaną także nowe chodniki dla pieszych, a niebezpieczne lewoskręty i zjazdy zostaną zlikwidowane.



Szczegóły projektu

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski zapowiedział budowę dwóch dróg lokalnych równoległych do Zakopianki.

Takie rozwiązanie poprawi funkcjonowanie zakopianki, gdyż skieruje część ruchu na nowe drogi biegnące wzdłuż DK7. Oddzieli to częściowo ruch lokalny od ruchu tranzytowego i turystycznego. Równocześnie pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości podróżować na krótkich odcinkach bez konieczności wjazdu na Zakopiankę" - wyjaśnił Ostrowski.

Prace projektowe mają ruszyć w przyszłym roku, a budowa przewidziana jest na lata 2031-2032.

Plan zakłada poszerzenie 21,4 km istniejących dróg do 6 metrów szerokości oraz budowę 4,5 km nowych tras.