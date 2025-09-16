To dobra informacja dla kierowców. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło program inwestycji o wartości około 600 mln zł, który zakłada budowę nowych oraz poszerzenie istniejących dróg lokalnych wzdłuż drogi krajowej nr 7 między Krakowem a Myślenicami, czyli popularnej Zakopianki. Co dokładnie się zmieni?

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, celem planowanych działań jest odciążenie zakopianki i zwiększenie bezpieczeństwa na tej jednej z najpopularniejszych tras w Polsce.

Nowe drogi lokalne mają przejąć ruch pomiędzy miejscowościami; powstaną także nowe chodniki dla pieszych, a niebezpieczne lewoskręty i zjazdy zostaną zlikwidowane.

Szczegóły projektu

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski zapowiedział budowę dwóch dróg lokalnych równoległych do Zakopianki

Takie rozwiązanie poprawi funkcjonowanie zakopianki, gdyż skieruje część ruchu na nowe drogi biegnące wzdłuż DK7. Oddzieli to częściowo ruch lokalny od ruchu tranzytowego i turystycznego. Równocześnie pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości podróżować na krótkich odcinkach bez konieczności wjazdu na Zakopiankę" - wyjaśnił Ostrowski.

Prace projektowe mają ruszyć w przyszłym roku, a budowa przewidziana jest na lata 2031-2032. 

Plan zakłada poszerzenie 21,4 km istniejących dróg do 6 metrów szerokości oraz budowę 4,5 km nowych tras.

Poinformowano również o zwiększeniu budżetu na budowę węzła w Jaworniku o ponad 100 mln zł. Wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony do wojewody małopolskiego. 

Według danych GDDKiA ruch na Zakopiance stale rośnie - w Libertowie notuje się średnio niemal 58 tysięcy samochodów dziennie.

Gdzie będą zmiany?

Zmiany, tj. budowa nowych jezdni i poszerzenie już istniejących, będą dotyczyć następujących odcinków dróg biegnących wzdłuż Zakopianki: 

  • 8,8 km od powstającego nowego układu drogowego w Libertowie do węzła w Głogoczowie,
  • 1,1 km w Krzyszkowicach na północ od budowanego węzła, 
  • 1,3 km na Syberii w Jaworniku,
  • 950 m na Tarnówku w Jaworniku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 955 do terenu węzła Myślenice przy ul. Sobieskiego , 
  • 1 km w Myślenicach na południe od budowanego węzła.  

Plany na przyszłość

Wiceminister Bukowiec zaznaczył, że modernizacja Zakopianki jest przygotowywana niezależnie od projektu nowej drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice. 

Wkrótce mają zostać przedstawione propozycje nowego połączenia, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na ruch będzie powstająca Beskidzka Droga Integracyjna S52.

W tej chwili trwają ostatnie prace analityczne, związane z wyborem tego wariantu, który jest najbardziej korzystny - zapowiedział Bukowiec.