​Tuż przy linii brzegowej jeziora Kisajno ma powstać gigantyczna inwestycja, w której skład ma wejść hotel, kilkadziesiąt apartamentowców, domki na wodzie, a nawet klinika. Mieszkańcy i ekolodzy alarmują, że projekt był ukrywany przed opinią publiczną, a jego realizacja może na zawsze zmienić charakter tego malowniczego regionu. W tle tej historii pojawia się nazwisko Daniela Obajtka.

/ Leszek Szymański / PAP

W okolicach Giżycka, nad jednym z najpiękniejszych jezior Mazur - Kisajno, planowana jest budowa ogromnego kompleksu hotelowo-apartamentowego. Projekt obejmuje czteropiętrowy hotel, kilkadziesiąt domków i apartamentowców, klinikę, domki na wodzie oraz pomosty wychodzące w jezioro - ustalił dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja, autor reportażu "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka". Łącznie inwestycja ma objąć ponad 14 hektarów dotąd niezabudowanych terenów.

Daniel Obajtek i ukrywana inwestycja na Mazurach

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "Superwizjera", mieszkańcy regionu przez długi czas nie mieli pojęcia o planowanej inwestycji. Szczegóły przedsięwzięcia ujawniono dopiero po analizie dokumentów środowiskowych i urzędowych, które znajdowały się w różnych instytucjach. Wielu lokalnych mieszkańców i ekologów wyraża obawy, że realizacja projektu doprowadzi do nieodwracalnych zmian w krajobrazie i środowisku naturalnym Mazur.

Znane nazwiska w tle

Za inwestycją stoi deweloper powiązany z byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem - informuje TVN24. Sam Obajtek oraz jego rodzina i fundacja wykupili znaczną część ziemi wokół planowanego kompleksu. W sprawę zamieszane są również osoby wcześniej karane oraz urzędnicy, którzy - jak twierdzą mieszkańcy - wykazują wyjątkową przychylność wobec inwestorów.

Mieszkańcy i ekolodzy podkreślają, że tak duża inwestycja może całkowicie odmienić charakter regionu, który dotychczas przyciągał turystów swoim naturalnym pięknem i spokojem. Wskazują również na możliwe podniesienie wartości działek należących do osób powiązanych z inwestycją. Władze lokalne nie komentują sprawy, a inwestorzy zapewniają, że działają zgodnie z prawem.