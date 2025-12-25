W zakładzie uzdatniania wody w Gorlicach doszło dziś do awarii. Mieszkańcy miasta, gminy, a także gminy Sękowa rano musieli się liczyć z przerwami w dostawie wody. Choć pierwotnie szacowano, że problemy uda się usunąć wieczorem, woda znów pojawiła się w kranach przed godziną 13:00.

Mieszkańcy dowiedzieli się o awarii w czwartek rano / Shutterstock

Pierwsze informacje o problemach z brakiem wody w kranach otrzymaliśmy w czwartek rano na Gorącą Linię RMF FM. W komunikacie awarię potwierdziło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Kłopoty pojawiły się w zakładzie uzdatniania wody. Doszło do awarii. W związku z tym przerwane zostały dostawy do miasta Gorlice, gminy Gorlice i gminy Sękowa.

Na szczęście awarię szybko udało się usunąć. "Obecnie w niektórych rejonach może występować obniżone ciśnienie wody.

Prace cały czas trwają i służby robią wszystko, aby całkowicie usunąć przyczynę problemu oraz przywrócić pełne parametry dostaw. Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość" - czytamy w komunikacie MPGK.