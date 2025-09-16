Szpital Specjalistyczny w mazowieckiej Ostrołęce wprowadza ograniczenia dotyczące odwiedzania pacjentów. Jest to reakcja na rosnącą liczbę infekcji, przede wszystkim Covid-19. To kolejna placówka w Polsce, która zdecydowała się wprowadzić obostrzenia.

W Polsce rośnie liczba infekcji, głównie Covid-19 / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, szpital specjalistyczny w mazowieckiej Ostrołęce wprowadził ograniczenia dotyczące odwiedzania pacjentów.

Jest to reakcja na rosnącą liczbę infekcji, przede wszystkim Covid-19.

Jednego chorego może odwiedzać tylko jedna zdrowa osoba. Na terenie kliniki wrócił też obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Podobne zasady wcześniej wprowadził między innymi szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie.

Według danych Sanepidu - tygodniowo w całej Polsce rejestrowanych jest teraz ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem.

Na początku września było to o ponad 5 tysięcy mniej.

Dwa nowe podtypy wirusa

Na początku września Główny Inspektor Sanitarny przestrzegł przed zbliżającą się falą zachorowań na Covid-19, choć – jak zauważył – w tym roku aktywacja wirusa następuje później niż w zeszłym, bo wówczas mieliśmy z nią do czynienia już w lipcu.

Ekspert wyjaśnił, że w tym roku mamy do czynienia z dwoma nowymi podtypami wariantu omikron – NP i LP.

U młodszych osób wywołują przede wszystkim silne zapalenie gardła z dużą bolesnością, nieco przypominające anginę. U starszych osób pojawiają się również przypadki z cięższym przebiegiem np. zapaleniem płuc.



Zaszczep się

Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko Covid-19. Bezpłatne szczepienia mają się rozpocząć w Polsce 22 września.

Aktualizowana lista punktów szczepień dostępna jest TUTAJ .







