Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w małopolskiej Mszanie Dolnej. Podczas prac rolnych 64-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tragedia w Mszanie Dolnej

Wypadek wydarzył się po godz. 17:00 w czwartek. Podczas prac rolnych w Mszanie Dolnej w Małopolsce ciągnik przygniótł 64-letniego mężczyznę.

Na miejsce skierowano ponad 20 strażaków, a także pogotowie. Niestety, obecni na miejscu ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny - przekazał kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak dodał kpt. Ciepły, okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.