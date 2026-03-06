Policjanci z Lubina (Dolnośląskie) zatrzymali 25-latka, który jest podejrzany o oddanie strzałów w kierunku jednej z restauracji na osiedlu Ustronie. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał na sumieniu również inne przestępstwa.

Policjanci z Lubina zatrzymali 25-latka, który jest podejrzany o oddanie strzałów w kierunku jednej z restauracji na osiedlu Ustronie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Policja zatrzymała 25-latka, który jest podejrzany o ostrzelanie restauracji w Lubinie.

Uszkodzone zostały wówczas dwie szyby w witrynach lokalu.

Mężczyzna miał jednak znacznie więcej na sumieniu. Szczegóły w poniższym artykule.

Do zdarzenia, o którym informuje dolnośląska policja, doszło w minionym tygodniu.

Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany wówczas sprawca podjechał samochodem pod jedną z restauracji na osiedlu Ustronie, opuścił szybę i oddał kilka strzałów w kierunku budynku. Uszkodzone zostały dwie szyby w witrynach lokalu, a straty oszacowano na około 6 tysięcy złotych.

Znalezione narkotyki

Funkcjonariusze już następnego dnia zatrzymali podejrzanego, którym okazał się 25-letni mieszkaniec Lubina. Podczas przeszukania jego samochodu i mieszkania funkcjonariusze znaleźli blisko pół kilograma metamfetaminy oraz 500 porcji handlowych marihuany.

Wartość zabezpieczonych narkotyków na czarnym rynku to około 75 tysięcy złotych.

Mundurowi zabezpieczyli również pistolet ASG, z którego mężczyzna strzelał do restauracji (na tego typu broń nie jest wymagane pozwolenie), a także zagłuszarkę, maczetę oraz amunicję, na którą 25-latek nie miał zezwolenia.

25-letniemu mężczyźnie grozi kara 10 lat pozbawienia wolności / Shutterstock

Grozi mu surowa kara

Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące posiadania i obrotu znaczną ilością narkotyków, narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia.