Dramatyczne wydarzenia w Barcicach (gm. Stary Sącz, woj. małopolskie). W środę nad ranem w jednym z domów znaleziono zwłoki trzech osób. To członkowie jednej rodziny. Jak poinformowała prokuratura w Nowym Sączu, doszło do potrójnego zabójstwa. Poszukiwany w związku ze zbrodnią 25-letni mężczyzna został odnaleziony w jednym z pustostanów.

Trzy ciała znaleziono w domu w Barcicach / Grzegorz Momot / PAP

W środę nad ranem w jednym z domów w Barcicach (woj. małopolskie) znaleziono zwłoki trzech osób. To członkowie jednej rodziny.

Według najnowszych informacji - poszukiwanego w związku ze zbrodnią 25-letniego mężczyznę odnaleziono w jednym z pustostanów. To syn jednej z ofiar.

Prawdopodobnie to on jest sprawcą zabójstwa tych trzech osób.

Tragedia rodzinna pod Starym Sączem w Małopolsce.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, w miejscowości Barcice w środę rano ok. godz. 7.30 odnaleziono zwłoki trzech osób - kobiety w wieku 52 lat i dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat.

Wszyscy byli ze sobą spokrewnieni.

Policyjna obława

Wstępne oględziny nie wykluczyły, że do ich śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Ofiary miały bowiem obrażenia głowy.

Trwała policyjna obława. Poszukiwany był jeszcze jeden mieszkaniec domu - 25-letni mężczyzna, syn jednej z ofiar.

Jak poinformowano przed godz. 10.00 - został on znaleziony w jednym z pustostanów. Prawdopodobnie to 25-latek jest sprawcą zabójstwa tych trzech osób.

Nie możemy mówić o pewności, ale jest podejrzenie, że to on może stać za tym zdarzeniem, które miało miejsce kilka godzin wcześniej - powiedziała w internetowym radiu RMF24 rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Na miejsce zbrodni przyjechały dodatkowe siły policji z Krakowa i Nowego Sącza.

Potrójne zabójstwo

Przed południem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn potwierdziła, że w Barcicach doszło do potrójnego zabójstwa.

Mogę potwierdzić, że miało miejsce potrójne zabójstwo w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Barcic. Obrażenia ofiar wskazują, że doszło do zabójstwa. W sprawie od rana był poszukiwany syn jednej z ofiar, podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Mężczyzna ten został zatrzymany i jest już w rękach policji. Na miejscu cały czas pracują prokuratorzy, a także policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady zdarzenia. Ciała ofiar zostały zabezpieczone do sekcji – przekazała PAP rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury.

Mieszkańcy poruszeni

Okoliczni mieszkańcy są poruszeni, tym co się stało.

Szkoda tej rodziny. To mała miejscowość, tutaj wszyscy się znają. Szkoda mamy tego chłopaka. To musiało się stać w nocy, bo rano ok. 8 przyjechała tu policja. Nie słyszeliśmy żadnych strzałów, nic. To duże zaskoczenie, do teraz jestem roztrzęsiona. Oni mieszkali wszyscy w jednym domu – relacjonowała jedna z mieszkanek Barcic.











