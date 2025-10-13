W niedzielny poranek w centrum Kielc doszło do niebezpiecznego incydentu. 20-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, oddał kilka strzałów z wiatrówki w kierunku grupy osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Mężczyzna strzelał do grupy osób z wiatrówki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji przekaz, że mężczyzna został ujęty przez patrol chwilę po zdarzeniu.

Do zdarzenia doszło przed jednym z lokali w centrum miasta. Jak informują służby, operator monitoringu miejskiego zauważył kłótnię w grupie osób. W pewnym momencie jeden z uczestników wyjął przedmiot przypominający broń i oddał sześć strzałów w kierunku grupy, w której był mężczyzna, z którym chwilę wcześniej się posprzeczał.



Jak ustalili policjanci, strzały były niecelne i nie spowodowały żadnych obrażeń. Na miejsce skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mężczyznę, w chwili zdarzenia był pijany, badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,7 promila alkoholu.

Policja zabezpieczyła również broń, z której oddał strzały. Jest to pistolet na śrut (tzw. wiatrówka). Trafił on do laboratorium, gdzie zostanie szczegółowo zbadany.