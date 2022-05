Wystartowały zapisy do tegorocznej 11. edycji charytatywnego biegu Poland Business Run. Po przerwie spowodowanej pandemią bieg wraca w formie stacjonarnej - w Krakowie i w wirtualnej - po dowolnie wybranej trasie na świecie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dochód z biegu będzie przeznaczony na wsparcie leczenia osób z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii.

Zapisy trwają do końca maja. W Krakowie w wydarzeniu będzie mogło wziąć udział 10 tys. osób. Bieg odbędzie się 4 września.

Zasady są bardzo proste. 4 km do przebiegnięcie w sztafecie pięcioosobowej. Razem przebiegamy 20 km. W Krakowie będą to okolice Błoń. Jeżeli ktoś ma ochotę biec wirtualnie, może to zrobić w dowolnym mieście, ale muszą to być 4 km w godzinach, które wyznaczamy 4 września - wyjaśnia zasady Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run.

Jeśli ktoś pobiegnie na samodzielnie wybranej trasie, powinien zmierzyć swój czas za pomocą aplikacji z funkcją GPS i wysłać go do organizatora przez specjalnie przygotowaną stronę www.

Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run Jacek Skóra / RMF FM

Bieg jest organizowany po raz jedenasty. Biorą w nim udział drużyny zgłoszone przez firmy, ale też reprezentanci instytucji kultury, samorządów i uczelni.

Ubiegłoroczna edycja Poland Business Run zgromadziła ponad 28 tys. uczestników, którzy wsparli 128 beneficjentów. Osoby, które potrzebują rehabilitacji, protez, wózków czy pomocy psychologicznej i chciałyby zostać beneficjentami biegu, wciąż mogą wysłać wniosek o wsparcie do Fundacji Poland Business Run. Więcej informacji na stronie www.polandbusinessrun.pl .