Nocny pościg ulicami Krosna (woj. podkarpackie) zakończył się zatrzymaniem 26-letniego kierowcy, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zdecydował się na brawurową ucieczkę przed policją. W aucie znaleziono niebezpieczne przedmioty, między innymi siekierę i maczetę. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Kierowca bmw przewoził w aucie miedzy innymi maczetę i siekierę / Policja Podkarpacka /

Nawet 5 lat więzienia grozi 26-letniemu kierowcy, który chcąc uniknąć policyjnej kontroli, zaczął uciekać swoim sportowym audi.

Okazało się, że mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto swoją brawurową jazdą powodował zagrożenie bezpieczeństwa podróżujących z nim współpasażerów oraz innych uczestników ruchu.

W aucie policjanci znaleźli siekierę i maczetę.

Policyjny pościg ulicami Krosna

W niedzielę po godzinie 23:00 na ulicy Czajkowskiego w Krośnie (Podkarpackie) policjanci próbowali zatrzymać do kontroli rozpędzone audi.

Kierowca zignorował sygnały funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę, łamiąc po drodze szereg przepisów ruchu drogowego i stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu oraz swoich pasażerów.



Brawurowa ucieczka zakończona na mostku

Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za sportowym samochodem. Kierowca audi dynamicznie przyspieszał i znacznie przekraczał dozwolone limity prędkości, starając się zgubić policyjny radiowóz.

Ucieczka prowadziła w stronę miejscowości Odrzykoń, gdzie na krętych, podmiejskich ulicach auto kilkukrotnie traciło przyczepność. Mimo to kierowca nie zamierzał się poddać i kontynuował desperacką jazdę.

Ostatecznie, na ulicy Kamienieckiego w Odrzykoniu, kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi, kończąc ucieczkę na mostku jednej z prywatnych posesji. Policjanci zatrzymali mężczyznę oraz przeprowadzili szczegółową kontrolę pasażerów i pojazdu.

Zakaz prowadzenia, niebezpieczne przedmioty i tablice z innego auta

Za kierownicą audi siedział 26-letni mieszkaniec Jarosławia. Jak się okazało, mężczyzna był trzeźwy, a powodem ucieczki był sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

"Desperacką próbę ucieczki uzasadniał brakiem uprawnień do kierowania oraz ciążącym na nim sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych" - informują policjanci.

Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli siekierę, maczetę, miotacze gazu oraz tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu. 26-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań, a jego samochód został odholowany i zabezpieczony.

Mężczyzna odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu oraz szereg wykroczeń popełnionych podczas ucieczki. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.