Światowa supergwiazda Pitbull ogłosił długo wyczekiwany powrót Party After Dark Tour do Europy już w czerwcu. W roli gościa specjalnego wystąpi wielokrotnie nagradzany Grammy artysta dancehall, ikona reggae - Shaggy. Pitbull, czyli raper Mr. Worldwide, w Tauron Arena Kraków wystąpi 23 czerwca. Kiedy startuje sprzedaż biletów?

Pitbull w Krakowie, czyli spektakularne show, efekty wizualne i wybuchowa pirotechnika

Przy pełnych arenach i ogromnym zapotrzebowaniu fanów, Mr. Worldwide ponownie dostarczy energetyczne show łączące pokolenia, wypełnione największymi hitami i ulubionymi utworami.

Gość specjalny, ikona reggae Shaggy, wniesie na scenę swoją charakterystyczną charyzmę i energię w porywającym występie pełnym jego największych przebojów.

Od rytmicznego "Boombastic", przez hymn "Angel", po imprezowy hit "It Wasn’t Me" – zdobywca wielu nagród Grammy perfekcyjnie łączy reggae, dancehall i pop, gwarantując niezapomnianą noc pełną genialnych rytmów i pozytywnej energii.

Produkcją trasy zajmuje się Live Nation. Rozpocznie się ona 5 czerwca w 3Arena w Dublinie, obejmie największe europejskie miasta, w tym Londyn, Paryż, Amsterdam, Pragę i Berlin, a zakończy się 29 czerwca w Avicii Arena w Sztokholmie.

Trasa Party After Dark to spektakularne efekty wizualne, wybuchowa pirotechnika i niezapomniane show Pitbulla. Fuzja muzyki, świateł i specjalnych efektów - w towarzystwie jego zespołu The Agents oraz tancerek The Most Bad Ones - dostarczy epickiej imprezy dla wszystkich. Każdy element koncertu został zaprojektowany tak, by całkowicie zaangażować publiczność i stworzyć jedyne w swoim rodzaju widowisko.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Bilety będą dostępne od środy, 26 lutego od godz. 9:00 w ramach przedsprzedaży na stronie artysty.

Kolejne przedsprzedaże potrwają przez cały tydzień, a sprzedaż ogólna ruszy w piątek, 28 lutego o godz. 9:00 na LiveNation.pl .

Podczas trasy dostępne będą różne pakiety VIP, które pozwolą fanom wznieść swoje koncertowe doświadczenie na wyższy poziom. Pakiety obejmują m.in. bilety premium, wcześniejsze wejście, dostęp do VIP lounge przed koncertem, wyjątkowy prezent VIP i inne atrakcje.