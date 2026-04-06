Poszukiwany przez policję listem gończym 42-letni mieszkaniec Otwocka ukrył się w zamaskowanym schowku pod sufitem. Stołeczni policjanci podczas przeszukania mieszkania natrafili na nietypową kryjówkę i zatrzymali mężczyznę.
Sprawą odnalezienia ukrywającego się przed organami ścigania 42-letniego mężczyzny z Otwocka zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji.
Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Ustalono, że może przebywać na terenie województwa mazowieckiego, w Otwocku. Policjanci udali się pod ustalony adres, gdzie zastali narzeczoną mężczyzny.
Pomimo zapewnień kobiety, ze poszukiwanego mężczyzny nie ma w mieszkaniu, postanowili przeszukać wszystkie znajdujące się w nim pomieszczenia. Właśnie wtedy natrafili na - pozornie idealną - kryjówkę, w której 42-latek się ukrywał. Był to zamaskowany schowek zabudowany pod sufitem, w pobliżu drewnianej antresoli.
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku 42-latek został zatrzymany na 14 dni za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.
Ponadto, mężczyzna był poszukiwany przez Sąd w Lubartowie do odbycia kary roku i ośmiu miesięcy więzienia za posiadanie narkotyków.