Zakończyła się budowa nowej ścieżki przyrodniczo-historycznej na Wzgórzu Grodzisko w Tyńcu. Inwestycja, zrealizowana przez Nadleśnictwo Myślenice i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, rozwiązuje wieloletni problem rowerzystów i pieszych na trasie między Krakowem a Skawiną.

Nowa ścieżka rowerowa w Tyńcu – wygodne połączenie Krakowa ze Skawiną już otwarte / krakow.pl /

W Tyńcu zakończono budowę 240-metrowej ścieżki przyrodniczo-historycznej, ułatwiającej przejazd rowerzystom i pieszym między Krakowem a Skawiną.

Nowa trasa została utwardzona naturalnym kruszywem, co zapewnia bezpieczne i suche podłoże przez cały rok.

Ścieżka powstała z poszanowaniem środowiska i pod nadzorem archeologów, a wkrótce zostanie wyposażona w tablice informacyjne, ławki i stojaki na rowery.

Dotychczas na tym odcinku Wiślanej Trasy Rowerowej brakowało wygodnego przejazdu - użytkownicy musieli pokonywać wąską, błotnistą i niebezpieczną, szczególnie po opadach deszczu, ścieżkę.

Nowy fragment ma około 240 metrów długości. Prace prowadzono z poszanowaniem naturalnej rzeźby terenu i minimalnym wpływem na środowisko. Nawierzchnię utwardzono naturalnym kruszywem. Dzięki temu rowerzyści i piesi mogą bezpiecznie korzystać z trasy przez cały rok.

Ścieżka przebiega przez malowniczy las na Wzgórzu Grodzisko, który jest wyłączony z bieżącej gospodarki leśnej. W okolicy znajduje się stanowisko archeologiczne oraz nieczynny kamieniołom. Prace budowlane były prowadzone pod nadzorem archeologów. Wkrótce na trasie pojawią się tablice informacyjne, ławki i stojaki na rowery.

Nowa ścieżka pełni funkcję dydaktyczną, ale przede wszystkim stanowi wygodny łącznik pieszo-rowerowy, poprawiając dostępność i komfort podróżowania na popularnej trasie rekreacyjnej pod Krakowem.