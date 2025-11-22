Protest mieszkańców małopolskich miejscowości, przez które ma przebiegać droga ekspresowa S7, jest zaplanowany na godz. 12:00 w sobotę. Niezadowoleni z proponowanych rozwiązań wyjdą na popularną zakopiankę.

Na sobotę zaplanowany jest protest mieszkańców małopolskich miejscowości, sprzeciwiających się planowanym wariantom nowej trasy S7.

Protestujący będą blokowali zakopiankę w miejscowości Gaj.

Nowy fragment trasy S7 ma połączyć Kraków z Myślenicami. Na początku listopada zaprezentowano sześć możliwych wariantów jej poprowadzenia.

Protestujący będą spacerować przez przejście dla pieszych, które znajduje się tuż obok miejscowego fotoradaru - donosi reporter RMF FM Paweł Konieczny, który udał się na do położonej przy zakopiance miejscowości Gaj.

Kierowcy muszą więc liczyć się z korkami.

Co jest powodem protestu?

Mieszkańcom części małopolskich miejscowości nie podobają się plany budowy drogi ekspresowej S7 na południe od Krakowa.

Drogowcy zaprezentowali niedawno sześć wariantów trasy.

Protestujący nie godzą się na żaden z nich.

Sprzeciwiają się wyburzeniom, zanieczyszczeniu środowiska i hałasowi, jaki trasa wprowadziłaby w pobliże ich domów. Podkreślają, że droga jest potrzebna:

Cytat Ale niech nie uderzają w największe zaludnienia. Przecież to jest irracjonalne. Wiem, że urzędnikowi najwygodniej jest powiedzieć "Burzymy tu, burzymy tu, burzymy tu, bo nam będzie tak najtaniej, najlepiej". Ale nie liczą się ze społecznością, z ludźmi.

Stwierdziła kobieta, z którą rozmawiał reporter RMF FM.

Którędy S7 z Krakowa do Myślenic? GDDKiA przedstawiła sześć opcji

Na początku listopada zaprezentowano sześć możliwych tras nowego odcinka drogi ekspresowej S7, która ma połączyć Kraków z Myślenicami w Małopolsce.

Wszystkie warianty rozpoczynają się na autostradzie A4 - na istniejącym węźle Łagiewniki lub na nowych, projektowanych węzłach Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska.

Konsultacje społeczne dotyczące nowej trasy S7 mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami i zgłosić swoje uwagi do projektu.

Zakopianka, czyli obecna droga krajowa nr 7, jest najbardziej obciążoną trasą krajową w Polsce. W wakacje przejeżdża nią codziennie ponad 75 tysięcy samochodów.