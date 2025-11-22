Protest mieszkańców małopolskich miejscowości, przez które ma przebiegać droga ekspresowa S7, jest zaplanowany na godz. 12:00 w sobotę. Niezadowoleni z proponowanych rozwiązań wyjdą na popularną zakopiankę.
- Na sobotę zaplanowany jest protest mieszkańców małopolskich miejscowości, sprzeciwiających się planowanym wariantom nowej trasy S7.
- Protestujący będą blokowali zakopiankę w miejscowości Gaj.
- Nowy fragment trasy S7 ma połączyć Kraków z Myślenicami. Na początku listopada zaprezentowano sześć możliwych wariantów jej poprowadzenia.
Protestujący będą spacerować przez przejście dla pieszych, które znajduje się tuż obok miejscowego fotoradaru - donosi reporter RMF FM Paweł Konieczny, który udał się na do położonej przy zakopiance miejscowości Gaj.
Kierowcy muszą więc liczyć się z korkami.
Mieszkańcom części małopolskich miejscowości nie podobają się plany budowy drogi ekspresowej S7 na południe od Krakowa.
Drogowcy zaprezentowali niedawno sześć wariantów trasy.
Protestujący nie godzą się na żaden z nich.
Sprzeciwiają się wyburzeniom, zanieczyszczeniu środowiska i hałasowi, jaki trasa wprowadziłaby w pobliże ich domów. Podkreślają, że droga jest potrzebna:
Na początku listopada zaprezentowano sześć możliwych tras nowego odcinka drogi ekspresowej S7, która ma połączyć Kraków z Myślenicami w Małopolsce.
Wszystkie warianty rozpoczynają się na autostradzie A4 - na istniejącym węźle Łagiewniki lub na nowych, projektowanych węzłach Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska.
Szczegóły dotyczące ostatecznych sześciu wariantów przebiegu nowej S7 znajdziesz na stronie GDDKiA.
Konsultacje społeczne dotyczące nowej trasy S7 mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami i zgłosić swoje uwagi do projektu.
Zakopianka, czyli obecna droga krajowa nr 7, jest najbardziej obciążoną trasą krajową w Polsce. W wakacje przejeżdża nią codziennie ponad 75 tysięcy samochodów.