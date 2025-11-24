Główny Urząd Statystyczny przekazał najnowsze dane o zarobkach Polaków. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. wyniosło 8.865,12 zł.
Według nowych danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. wyniosło 8.865,12 zł.
Oznacza to wzrost o 6,6 proc. rok do roku, wobec konsensusu PAP Biznes 7,3 proc.
Zatrudnienie w tym sektorze w skali rocznej spadło o 0,8 proc., równo z konsensusem.
Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,4 proc. - podał GUS.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,6 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0 proc. niższym niż we wrześniu br.