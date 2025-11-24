Od 2026 roku właścicieli i zarządców obiektów handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych czekają ważne zmiany. To efekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co dokładnie się zmieni?

Rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić i przyspieszyć działania ratownicze

Od 1 stycznia 2026 roku w dużych obiektach handlowych, produkcyjnych i magazynowych obowiązkowe będzie oznakowanie miejsc, gdzie ściany oddzielenia przeciwpożarowego łączą się ze ścianą zewnętrzną lub dachem.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza obowiązek stosowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w lokalach mieszkalnych oraz obiektach hotelarskich.

Oznakowanie miejsc połączenia ścian i dachu - nowy obowiązek

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2026 roku w dużych obiektach handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych konieczne będzie oznakowanie miejsc, w których ściany oddzielenia przeciwpożarowego łączą się ze ścianą zewnętrzną lub dachem. Dotyczy to budynków, gdzie powierzchnia każdej strefy pożarowej przekracza 2 tysiące metrów kwadratowych, a dodatkowo spełniony jest jeden z warunków: ściany zewnętrzne lub dach nie są wykonane z materiałów niepalnych albo gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ na metr kwadratowy.

Jak podkreśla st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, to rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić i przyspieszyć działania ratownicze, a także poprawić bezpieczeństwo użytkowników budynków. Oznakowanie musi jednoznacznie wskazywać linię połączenia i być widoczne z zewnątrz obiektu - zgodnie z przepisami lub po uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym albo miejskim PSP.

Warto dodać, że dla budynków, które już przed 23 grudnia 2024 r. uzyskały pozwolenie na użytkowanie lub dla których złożono wniosek według starych przepisów, nowy obowiązek oznakowania zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. W przypadku nowych inwestycji wymóg realizowany będzie już na etapie projektowania.

Obowiązkowe czujki dymu i tlenku węgla

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza również obowiązek stosowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. W przypadku lokali mieszkalnych użytkowanych jako takie 23 grudnia 2024 r., czujki dymu będą obowiązkowe od 1 stycznia 2030 roku. Z kolei w pomieszczeniach mieszkalnych i hotelarskich, które były użytkowane do tej daty, obowiązek ten wejdzie w życie już 30 czerwca 2026 roku.

Podobnie wygląda sytuacja z czujkami tlenku węgla. Od 1 stycznia 2030 r. będą one wymagane w pomieszczeniach, w których odbywa się spalanie paliw stałych, ciekłych lub gazowych - jeśli pomieszczenia te były użytkowane jako mieszkalne przed końcem 2024 roku. W obiektach hotelarskich oraz lokalach użytkowych, gdzie zachodzi taki proces spalania, czujki CO będą obowiązkowe od 30 czerwca 2026 roku.

W przypadku nowych budynków i pomieszczeń, które w dniu 23 grudnia 2024 r. nie były jeszcze użytkowane, obowiązek wyposażenia w czujki dymu i tlenku węgla będzie musiał być spełniony przed rozpoczęciem ich eksploatacji.



