W Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach od środy można oglądać wystawę dzieł Nikifora Krynickiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki naiwnej. Ekspozycja "Nikifor. Matejko z Krynicy" prezentuje wybrane prace artysty, pochodzące ze zbiorów Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

Obrazy Nikifora na czasowej wystawie w muzeum papieskim w Wadowicach (Zdjęcie ilustracyjne) / Zofia i Marek Bazak / East News

W Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach otwarto czasową wystawę prac Nikifora Krynickiego, prezentującą wybrane dzieła artysty ze zbiorów Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

Ekspozycja wpisuje się w cykl prezentacji sztuki organizowanych przez muzeum i potrwa do 26 lutego 2026 roku.

Nikifor, uznany twórca sztuki naiwnej, przez całe życie związany był z Krynicą, której codzienność i architekturę uwieczniał w swoich pracach.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Wernisaż wystawy odbył się we wtorek wieczorem i został połączony z tradycyjnym wydarzeniem "Choinka w Domu Rodzinnym". Górale, zgodnie z corocznym zwyczajem, przywieźli do dawnego mieszkania rodziny Wojtyłów świąteczne drzewko.

Jak podkreśla pracowniczka muzeum Anna Czajkowska-Sałapat, ekspozycja pozwala wejść w świat Nikifora - pełen barw, precyzji i artystycznej prawdy. Prezentowane akwarele i gwasze, choć często niewielkie, wyróżniają się intensywnością kolorów i charakterystyczną harmonią kompozycji. Dzięki nim Krynica z okresu międzywojennego jawi się jako miejsce niemal magiczne, a codzienne sceny stają się opowieścią o poszukiwaniu piękna.

Praca Nikifora z lat 30' pt. Fabryka dolarów / reprodukcja / PAP

Wystawa wpisuje się w cykl prezentacji dzieł sztuki organizowanych przez muzeum. Wcześniej placówka pokazała m.in. jedyny w polskich zbiorach obraz Vincenta van Gogha.

Prace Nikifora będzie można oglądać do 26 lutego 2026 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Iwona Gibas z zarządu województwa małopolskiego.

Nikifor - niezwykła wrażliwość i oryginalny styl

Nikifor, czyli Epifaniusz Drowniak (1895-1968), pochodził z ubogiej rodziny łemkowskiej. Mimo choroby i samotności konsekwentnie rozwijał swoją pasję do malarstwa. Odkryty w latach 30. XX wieku, zdobył uznanie także za granicą. Pozostał jednak wierny Krynicy, której architekturę i codzienność uwieczniał w swoich pracach.

Nikifor Krynicki / Wiesław Prażuch/Muzeum Narodowe w Warszawie / PAP

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II mieści się w kamienicy, gdzie urodził się Karol Wojtyła. Placówka, otwarta w 1984 roku i gruntownie przebudowana w latach 2010-2014, prezentuje historię papieża od narodzin do śmierci. W 2024 roku muzeum odwiedziło blisko 169 tysięcy osób.