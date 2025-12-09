Chciałem zabawić się z policjantami - to tłumaczenia kierowcy osobówki, który kilkadziesiąt kilometrów przejechał, uciekając przed funkcjonariuszami w województwie podlaskim. Ostatecznie został zatrzymany w okolicach Bielska Podlaskiego.

Pościg trwał kilkadziesiąt kilometrów / Policja

Policjanci z Siemiatycz chcieli zatrzymać do kontroli samochód, który na drodze krajowej nr 19 jechał z prędkością przekraczającą 160 km/h. Podjęli za nim pościg.

Kierowca jednak nie zamierzał podporządkować się poleceniom. Kilkadziesiąt minut uciekał, co chwilę zjeżdżając z głównej drogi, to znów wracając na krajówkę.

W okolicach obwodnicy Bielska - tam już jest ekspresówka - wjechał pod prąd, taranując wcześniej bariery i jechał tak kilkanaście kilometrów. Miał już uszkodzone dwie opony. Ostatecznie udało się go zatrzymać na policyjnej blokadzie.

W organizmie kierowcy nie wykryto alkoholu, pobrano mu krew do badań. Policjantom powiedział, że chciał się z nimi zabawić. Będzie odpowiadał za niezatrzymanie się do kontroli.

Policjanci wyliczają też, ile punktów karnych dostanie za rajd - będzie ich co najmniej kilkadziesiąt.