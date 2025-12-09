To była wyjątkowa, mroźna grudniowa noc w Sewilli. Gdy większość miasta jeszcze spała, cztery dzwony na dzwonnicy Bazyliki La Macarena rozbrzmiały donośnie, a niebo rozświetliły fajerwerki. Przed wejściem do świątyni zgromadziły się setki wiernych, którzy - uzbrojeni w składane krzesła i koce - postanowili czuwać całą noc, by jako pierwsi zobaczyć powracającą do miasta Matkę Boską Macarenę.

Macarena odzyskała dawny blask

W nocy z 7 na 8 grudnia w Sewilli setki wiernych czuwały przed Bazyliką La Macarena, oczekując powrotu figury Matki Boskiej Macareny po renowacji.

O godzinie 6:00 rano, 8 grudnia, otwarto drzwi świątyni, a wierni mogli zobaczyć odnowioną figurę jednej z najważniejszych postaci religijnych Andaluzji.

Renowację przeprowadził konserwator Pedro Manzano po wcześniejszych nieudanych próbach naprawy i poważnych uszkodzeniach figury, takich jak pęknięcia i deformacje.

Kontrowersje dotyczące poprzedniej renowacji

W poniedziałkowy poranek, 8 grudnia, Sewilla odzyskała część swojej tożsamości i dumy, które zostały nadszarpnięte w ostatnich miesiącach. XVII-wieczna figura Matki Boskiej Macareny, jedna z najważniejszych i najbardziej czczonych w Andaluzji, wróciła na swoje miejsce po zakończonej właśnie renowacji.

O godzinie 6:00 rano trzech członków bractwa otworzyło drzwi Bazyliki. Wierni ruszyli w stronę ołtarza, by zobaczyć odnowioną twarz Matki Boskiej, która w ostatnim czasie była przedmiotem gorącej dyskusji.

Chodzi o trzy kolejne renowacje, jakie figura przeszła pod koniec czerwca. Najwięcej kontrowersji wzbudziły jej rzęsy. Po renowacji stały się znacznie dłuższe i doprowadziły do zmiany wizerunku Matki Boskiej, która pierwotnie przedstawiona została ze smutną twarzą i pięcioma łzami spływającymi po policzkach.