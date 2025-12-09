To była wyjątkowa, mroźna grudniowa noc w Sewilli. Gdy większość miasta jeszcze spała, cztery dzwony na dzwonnicy Bazyliki La Macarena rozbrzmiały donośnie, a niebo rozświetliły fajerwerki. Przed wejściem do świątyni zgromadziły się setki wiernych, którzy - uzbrojeni w składane krzesła i koce - postanowili czuwać całą noc, by jako pierwsi zobaczyć powracającą do miasta Matkę Boską Macarenę.

Kontrowersje dotyczące poprzedniej renowacji

W poniedziałkowy poranek, 8 grudnia, Sewilla odzyskała część swojej tożsamości i dumy, które zostały nadszarpnięte w ostatnich miesiącach. XVII-wieczna figura Matki Boskiej Macareny, jedna z najważniejszych i najbardziej czczonych w Andaluzji, wróciła na swoje miejsce po zakończonej właśnie renowacji.

O godzinie 6:00 rano trzech członków bractwa otworzyło drzwi Bazyliki. Wierni ruszyli w stronę ołtarza, by zobaczyć odnowioną twarz Matki Boskiej, która w ostatnim czasie była przedmiotem gorącej dyskusji

Chodzi o trzy kolejne renowacje, jakie figura przeszła pod koniec czerwca. Najwięcej kontrowersji wzbudziły jej rzęsy. Po renowacji stały się znacznie dłuższe i doprowadziły do zmiany wizerunku Matki Boskiej, która pierwotnie przedstawiona została ze smutną twarzą i pięcioma łzami spływającymi po policzkach.

Po nieudanej interwencji poprzedniego konserwatora, Francisco Arquillo, i próbach szybkiej naprawy, figura została przekazana do Instytutu Dziedzictwa Historycznego Andaluzji (IAPH). Eksperci stwierdzili poważne uszkodzenia - m.in. pionowe pęknięcie na twarzy, deformację powiek i obecność szkodników drewna.

Żmudna naprawa

Ostatecznie to uznany konserwator Pedro Manzano przywrócił Macarenie dawny blask. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem komisji ekspertów oraz zarządu bractwa. Najpierw wyeliminowano szkodniki poprzez drastyczne obniżenie poziomu tlenu. Następnie usunięto widoczne uszkodzenia, w tym pęknięcie na twarzy i nieprawidłowo nałożoną masę na powiekach. Dzięki temu figura odzyskała swój autentyczny, rozpoznawalny przez wiernych wyraz twarzy.

Większość prac odbywała się w jednej z prywatnych sal Bazyliki. Konserwator Pedro Manzano w specjalnym liście do wiernych podkreślił, że dołożył wszelkich starań, by przywrócić figurze jej duchową integralność i charakter. "Starałem się z największą wrażliwością przywrócić jej autentyczność, spojrzenie, które dla wielu jest źródłem pocieszenia i nadziei" - napisał Manzano.

Po zakończonej renowacji figura Matki Boskiej Macareny została wystawiona bezpośrednio przed wiernymi, bez tradycyjnych ołtarzy i barier, by każdy mógł ją zobaczyć z bliska. To symbol otwartości i przejrzystości całego procesu renowacji.