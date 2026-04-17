Już 18 kwietnia krakowskie kina studyjne zapraszają na wyjątkowe wydarzenie - 7. edycję Nocy Kin Studyjnych. To niepowtarzalna okazja, by odkryć bogaty repertuar filmowy, wziąć udział w spotkaniach z twórcami oraz doświadczyć niecodziennych atrakcji. W programie znajdą się zarówno klasyki, jak i nagradzane nowości, a także wydarzenia specjalne, które przyciągną miłośników kina z całego miasta.

Już w sobotę, 18 kwietnia krakowskie kina studyjne po raz siódmy zaproszą widzów na wyjątkowe święto kina – Noc Kin Studyjnych. W tym roku krakowskie kina przygotowały niezwykle bogaty program – od filmów inspirowanych naturą, przez polską klasykę, po oscarowe hity i animacje dla najmłodszych.

Widzowie mogą liczyć na prelekcje, spotkania z twórcami, warsztaty oraz wydarzenia edukacyjne.

Kino pod Baranami

"22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi" – przypomniała Maria Gierat z Kina Pod Baranami.

"To nas zainspirowało do przygotowania programu złożonego z trzech filmów, które opowiadają o bliskości człowieka i natury" - dodała.



Filmowe inspiracje i hołd dla Andrzeja Wajdy

Kino Agrafka uczci setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy pokazami „Pana Tadeusza” i „Wesela”, wzbogaconymi o eksperckie wprowadzenia. Dodatkowo widzowie będą mogli zajrzeć do archiwum kinowych plakatów w ramach akcji „Weźże plakat”.

Kino KIKA postawi na animacje dla najmłodszych oraz współczesne kino francuskie, prezentując m.in. kultowe „Do utraty tchu” Jeana-Luca Godarda.



Oscary, klasyka i niecodzienne atrakcje

Kino Kijów przygotowało przegląd filmów nominowanych i nagrodzonych Oscarami pod hasłem #OSCAROWOwkinieKijów. Na widzów czekają także dodatkowe atrakcje, takie jak wystawa pamiątek związanych z Andrzejem Wajdą oraz możliwość zrobienia zdjęcia z repliką statuetki Oscara.



"Kino Kijów nie kojarzy się krakowskim mieszkańcom z kinem studyjnym, a jednak oprócz naszej wielkiej premierowej sali mamy także cztery małe ekrany, na których pokazujemy kino artystyczne oraz filmy studyjne" – mówi Renata Pawlusińska z Kina Kijów.

Kino Mikro zaprasza na cykl „Transfuzje literackie”, łączący film z literaturą, a Kino Sfinks przygotowało spotkania literacko-reportażowe oraz pokazy filmów poruszających tematy cielesności, pamięci i tożsamości.



Ważnym elementem tegorocznej edycji będzie Kinowa Gra Miejska „Śladami Andrzeja Wajdy”, podczas której uczestnicy odwiedzą miejsca związane z życiem i twórczością reżysera.

"Postanowiliśmy uhonorować wybitnego reżysera Andrzeja Wajdę zorganizowaniem gry miejskiej" – mówi Robert Skrzydlewski z Fundacji Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison.

Kino Paradox zaskoczy widzów nie tylko różnorodnym repertuarem, ale także możliwością rozegrania meczu ping-ponga na sali kinowej.

"Przygotowaliśmy możliwość rozegrania meczu ping-ponga, aby po jednym seansie zapewnić szybki reset. 15–20 minut gry i widzowie będą gotowi na kolejny seans – „Noce i dni” Jerzego Antczaka, który trwa aż 170 minut "– mówi Monika Kilian z kina Paradox.

Wejściówki za symboliczną złotówkę

Wejściówki na seanse w ramach Nocy Kin Studyjnych można otrzymać za symboliczną „złotówkę” w kasach kin. Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwa bilety, a wejściówka wygasa z chwilą rozpoczęcia seansu.



Noc Kin Studyjnych otwiera cykl Krakowskie Noce – projekt promujący kulturę, historię i dziedzictwo miasta. W jego ramach odbędą się także Noc Muzeów, Noc Tańca, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Cracovia Sacra oraz Noc Poezji.



"Krakowskie noce powstały ponad 20 lat temu, a ich przesłaniem było przygotowanie oferty dla mieszkańców, która promuje uczestnictwo w kulturze wysokiej. Noc Kin Studyjnych jest najmłodszą z krakowskich nocy, ale najważniejszą, ponieważ rozpoczyna cały cykl" – podkreśla Jadwiga Gutowska-Żyra, dyrektor Wydziału Kultury.

