Już w niedzielę część krakowian wybierze swojego reprezentanta w Senacie. Wybory są konieczne, aby uzupełnić miejsce zwolnione przez Bogdana Klicha, który obecnie pełni funkcje chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie. O północy z piątku na sobotę w Krakowie zacznie obowiązywać cisza wyborcza.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Cisza wyborcza w Krakowie zakończy się z chwilą zamknięcia lokali wyborczych, czyli o godz. 21 w niedzielę. W czasie jej trwania obowiązywał będzie szereg zakazów.

Czego nie można robić w czasie ciszy wyborczej?

Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem zakazane jest:

prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń,

organizowanie pochodów i manifestacji,

wygłaszanie przemówień,

rozpowszechnianie materiałów wyborczych,

agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona ,

, niszczenie lub zrywanie plakatów wyborczych.

Kary za złamanie ciszy wyborczej

Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna. W drastycznych przypadkach, gdy naruszenie ciszy poważnie zaburzy proces wyborczy, prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat dwóch. Ukaranym można też zostać za opublikowanie wyników sondaży wyborczych przed zakończeniem głosowania. W takiej sytuacji można otrzymać od 500 tys. zł do 1 mln zł kary.

Wybory nie dla wszystkich mieszkańców

W niedzielę w godz. od 7 do 21 w 239 obwodowych komisjach wyborczych (OKW) senatora wybierać będą mieszkańcy dzielnic: Stare Miasto, Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów-Prokocim oraz Podgórze. Do głosowania uprawnionych jest prawie 303 800 osób. Do pracy w OKW powołano 2 188 członków.

Na liście wyborczej mieszkańcy będą mieć do wyboru cztery nazwiska: Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński z PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez: KO, PSL i Lewicę oraz Ewa Sładek z partii Razem.

Wybory zarządził prezydent RP Andrzej Duda w związku z rezygnacją Bogdana Klicha (KO) z funkcji senatora. Wieloletni parlamentarzysta KO został chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie.