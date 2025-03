Krakowskie MPK postanowiło przywrócić do życia kawałek historii komunikacji miejskiej, dokonując remontu historycznego wagonu tramwajowego typu ND. To prawdziwa podróż w czasie dla mieszkańców i turystów, którzy teraz mają okazję przejechać się potrójnym składem tramwaju, niegdyś królującym na krakowskich torowiskach.

Wyremontowano historyczny tramwaj / Jacek Skóra / RMF FM W zajezdni tramwajowej Podgórze zaprezentowano odnowiony wagon ND o numerze 512. Następnie, w potrójnym składzie, wyjechał on na linię nr 8 do Bronowic Małych, gdzie tramwaje tego typu pożegnały się z krakowskimi ulicami w czerwcu 1988 roku. Mariusz Szałkowski, wiceprezes MPK, zapowiedział, że w ramach Krakowskiej Linii Muzealnej, mieszkańcy i turyści będą mieli okazję podróżować tym wyjątkowym pojazdem. Dzięki staraniom przewoźnika udało się skompletować potrójny skład N-ek, złożonego z jednego wagonu silnikowego (typ N) i dwóch wagonów doczepnych (typ ND), które przez niemal 30 lat były podstawą krakowskiego transportu szynowego. Podróż w czasie na krakowskim torowisku. Wyremontowano historyczny wagon tramwajowy Jacek Skóra / RMF FM Pierwsze wagony typu N i ND, wyprodukowane w Sanoku, pojawiły się na torach już w 1949 roku, a od 1950 roku ich jedynym dostawcą była fabryka w Chorzowie. Przełom lat 60. i 70. przyniósł modernizację wagonów, które zyskały unifikowane rozwiązania, takie jak podwójne drzwi, jednokierunkowy ruch czy duże otwierane okna. Remont wagonu ND nr 512 przywrócił mu cechy charakterystyczne dla ostatnich lat jego produkcji. Na dachu wagonu zamontowano specjalną skrzynię reklamową, która w czasach PRL-u służyła do promowania loterii czy oszczędzania w państwowym banku. W tym roku skrzynia ta będzie informować o obchodach 150-lecia krakowskiej komunikacji miejskiej. Wybór linii nr 8 na inauguracyjny przejazd nie był przypadkowy. To właśnie na tej trasie, uruchomionej 28 października 1934 roku, tramwaje typu N zakończyły swoją służbę. Przez ponad 90 lat trasa linii nr 8 niemal się nie zmieniała, a tramwaje typu N, przez pierwsze lata nazywane "ósemkami", były jej nieodłącznym elementem. Zobacz również: "Rozdarte serce, czekanie nie do wytrzymania". Rodzice opisują szpitalne dramaty

