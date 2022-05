Od dziś, 12 maja zmieniła się organizacja ruchu na al. 29 Listopada – na odcinku między ulicami Powstańców i Woronicza. Trudniej będą mieli kierowcy jadący w stronę centrum.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od czwartku od 12 maja do 12 sierpnia prowadzona będzie przebudowa układu drogowego i infrastruktury podziemnej na jezdni od ul. Powstańców do ul. Woronicza. Dla ruchu na wprost dostępny będzie jeden pas wewnętrzny oraz pozostanie pas do lewoskrętu w ul. Lublańską, a na pozostałych pasach będą prowadzone prace.

Jak zapowiada Zarząd Inwestycji Miejskich zamknięty będzie wjazd z al. 29 Listopada w ul. Nad Strugą. Dla kierowców poprowadzony będzie objazd ulicami Opolską, Grażyny i Legnicką.

Od 12 maja wprowadzony będzie także zakaz skrętu w lewo z ul. Woronicza w al. 29 Listopada. Dojazd w ten rejon będzie możliwy od ul. Lublańskiej. Zamknięty będzie wjazd na teren Business Campusu - dojazd będzie tam możliwy od strony ul. Opolskiej.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie / Materiały prasowe

Sytuacja w północnej części Krakowa już teraz nie jest łatwa, a kierowcy z powodu zwężeń jezdni i zamkniętych ulic stoją w korkach.

W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej są prowadzone prace na ulicach: Fieldorfa-Nila, Kluczborskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej i Wybickiego. W ścisłym centrum, na ulicy Basztowej, do 15 maja będą prowadzone prace gwarancyjne na torowisku tramwajowym.

W poniedziałek 9 maja, rozpoczną się prace przy przebudowie skrzyżowania ul. Ciepłowniczej i Nowohuckiej.