Dramatyczne doniesienia napływają ze Szwajcarii. Na zachodzie kraju w niewielkiej miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg we wtorek wieczorem zapalił się autokar wiozący pasażerów. W pożarze zginęło co najmniej sześć osób, a pięć zostało rannych. Według jednego ze świadków mężczyzna podpalił się w pojeździe.

Co najmniej sześć osób zginęło w pożarze autokaru na zachodzie Szwajcarii / FABRICE COFFRINI/AFP/East News / East News

Policja przekazała, że wieczorem w niewielkiej miejscowości w kantonie Fryburg na zachodzie Szwajcarii doszło do pożaru autokaru. Wiadomo, że w środku byli pasażerowie.

Szwajcaria: Co najmniej sześć ofiar pożaru autokaru

Szwajcarski portal blick.ch, poinformował - powołując się na lokalną policję - że w pożarze autokaru zginęło co najmniej 6 osób, a 5 zostało rannych.

Ustalono także, że trzy osoby ranne są w stanie krytycznym. "Jeden z nich to strażak ochotnik" - podał z kolei niemiecki portal "Focus".

Świadek: Mężczyzna oblał się benzyną

Blick.ch przytoczył natomiast wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Potwierdziły to również inne osoby. Szwajcarskie media publikują nagrania i zdjęcia przedstawiające wysokie płomienie, a także - po ich ugaszeniu - doszczętnie spalony autobus w niewielkim miasteczku.