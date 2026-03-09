Małopolska to jeden z najbardziej inspirujących regionów w Polsce – pełen miejsc, które zachwycają swoją historią i klimatem, marek, które łączą tradycję z nowoczesnością, oraz ludzi, którzy z pasją i kreatywnością rozwijają swoje projekty. Teraz dzięki plebiscytowi "Diamenty Małopolski", organizowanemu w ramach projektu Eko Małopolska we współpracy z RMF MAXX, te niezwykłe inicjatywy zostaną wyróżnione w szczególny sposób.

Czym są Diamenty Małopolski?

To całoroczny plebiscyt, w ramach którego prezentowane i nagradzane są wyjątkowe obiekty, nietypowe marki i podmioty z Małopolski. W drugim, trzecim i czwartym kwartale 2026 wybranych zostanie po dwóch laureatów - "Diamenty Małopolski", których odwiedzimy wraz z przedstawicielami Województwa Małopolskiego oraz ekipą RMF MAXX, by podczas szczególnego eventu wręczyć zwycięzcom prestiżową statuetkę oraz grant finansowy na rozwój w wysokości 10 tysięcy złotych. Wydarzeniu towarzyszy realizacja materiałów filmowych i zdjęciowych, które następnie będą szeroko udostępniane w kanałach RMF MAXX oraz Województwa Małopolskiego, zapewniając zwycięzcy jeszcze większą rozpoznawalność i promocję.

Plebiscyt ma jednak znacznie szerszy wymiar - to opowieść o różnorodności i unikalności regionu, który potrafi inspirować i zachwycać na wielu płaszczyznach: od tradycji i rzemiosła, przez nowoczesny design, aż po innowacyjne projekty ekologiczne.

"Diamenty Małopolski to wyjątkowy plebiscyt, którego celem jest promocja naszego regionu i ludzi, którzy go tworzą. Małopolska obfituje w obiekty, marki i osobowości, które są niezwykłe nie tylko w skali województwa, ale i całego kraju. To miejsce pełne pasji, innowacji i kreatywności. Chcemy, aby dzięki temu projektowi mogły w pełni rozbłysnąć i stały się inspiracją dla innych" - mówi Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wielki finał plebiscytu: Gala Finałowa Diamentów Małopolski

Zwieńczeniem całej akcji będzie Gala Finałowa Diamentów Małopolski, podczas której spotkają się wszyscy laureaci, nominowani i goście specjalni. W ramach tego wydarzenia zostaną wręczone nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach. Będzie to nie tylko gala podsumowująca projekt, ale i wielkie święto małopolskiej różnorodności - celebracja ludzi, którzy nadają regionowi wyjątkowy charakter.

Zgłoś się i weź udział w plebiscycie!

Do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać się wszystkie podmioty z Małopolski - miejsca, marki i inicjatywy, które zasługują na uwagę i uznanie. Prowadzisz ciekawy biznes? Tworzysz coś oryginalnego? Budujesz zaangażowaną społeczność? Jesteś właścicielem obiektu, który wyróżnia się czymś szczególnym?

Partner główny akcji Eko Małopolska - Zgłoś się już dziś poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie konkursowej.



Regulamin plebiscytu dostępny jest tutaj.

