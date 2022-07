Nowy wiadukt nad torami kolejowymi połączył Batowice z Krakowem. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie komunikacji publicznej pomiędzy miastem a ościennymi północno-wschodnimi gminami.

Wiadukt łączący Kraków i Batowice / Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego /

45-metrowy wiadukt nad torami kolejowymi połączył Nową Hutę z drogą powiatową w Batowicach i Dziekanowicach w gminie Zielonki. W ramach inwestycji powstały też trzy ronda, chodnik i ścieżka rowerowa. To największa w historii inwestycja infrastrukturalna powiatu - powiedział starosta krakowski Wojciech Pałka.

Wójt Zielonek Bogusław Król podkreślił, że nowy wiadukt umożliwia uruchomienie komunikacji publicznej. Dzięki tej inwestycji wszystkie relacje będą możliwe - zarówno do centrum Krakowa jak i na os. Piastów - powiedział. Dodał, że wiadukt to też najkrótszy wylot z Nowej Huty na trasę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa i wspiera samorządy w realizacji inwestycji tam, gdzie przez kilkadziesiąt lat nie było to możliwe, inwestycji na które czekają mieszkańcy i użytkownicy dróg. Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że stary wiadukt nie spełniał żadnych norm, a teraz to nowoczesny obiekt.

Inwestorem i koordynatorem budowy był Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Całkowita wartość tego zadania to blisko 38 mln zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) powiat otrzymał ok. 25 mln zł. Wkład powiatu krakowskiego to ponad 2 mln zł, miasta Krakowa to 8 mln zł, gminy Zielonki - 1,8 mln zł, gminy Michałowice - 1 mln zł.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 w Małopolsce dofinansowano ponad 1 tys. zadań o łącznej wartości ponad 955 mln zł. Umożliwiło to budowę, przebudowę lub remont ponad 1220 km dróg powiatowych i gminnych.